نشست دبیرخانه یادروز حافظ برگزار شد/ حضور ۵۰ مهمان خارجی

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان فارس، سومین نشست دبیرخانه یادروز حافظ با حضور مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی فارس و دکتر حسنلی مدیر مرکز حافظ شناسی در خصوص برگزاری یادمان حافظ در شیراز برگزار شد و سهرابی در این نشست با اشاره به طرح های تدوین شده در بحث گذر فرهنگ و هنر خاطر نشان کرد: اجرای این گذر در چند شهر پیش بینی شده است تا به اقتصاد هنر رونقی تازه دهد و همچنین برای هنرمندانی که در این مسیر فعالیت می کنند نیز وام هایی کم بهره در نظر گرفته شده است.

در این جلسه دکتر حسنلی دبیر علمی همایش و رییس مرکز حافظ شناسی، صابر سهرابی مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان فارس، اعضاء دبیرخانه علمی در استان، شامل دکتر کاووس حسنلی، دکتر اکبر صیاد کوه، دکتر غلامرضا کافی، دکتر رضایی و دکتر غلامرضا خوش اقبال سرپرست گروه فرهنگی و مدیر کل از گروه ستادی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان فارس برگزار شد و در ادامه با گزارشی از روند برنامه های علمی و اجرایی همایش و انجمن بین المللی ترویج زبان و ادبیات فارسی در کشور ادامه یافت.

سهرابی ضمن قدردانی از همکاری مسولان شهرداری گفت: شهرداری همکاری بسیار خوبی با این طرح داشته است و بنا داریم با دریافت یک ردیف بودجه مناسب برای رویداد ملی و بین المللی مربوط به هفته فرهنگی هنری حافظ و سعدی به رونق هر چه بیشتر فعالیت های پرداخته شود.

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی فارس گفت: بی تردید چنین رویدادی به رشد گردشگری شیراز در مهرماه و اردیبهشت که یکی از زیباترین فصل های شهر شیراز خواهد بود می انجامد و بدیهی است که حضور و رشد گردشگری نه تنها در بخش فرهنگ و هنر که در سایر بخش های اقتصادی شهر نیز موثر خواهد بود.

سهرابی در ادامه افزود: معتقدم تاثیر چند رویداد اینچنینی به مراتب موثر تر از سیصد برنامه کم محتوا و کوچکی است که برگزار شود و در ادامه اظهار امیدواری کرد شاهد یکی از پربارترین هفته های برگزاری یادمان حافظ باشیم.

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان فارس ضمن قدردانی از زحمات شبانه روزی دبیرخانه علمی و همه اساتید و دانشجویان بخش زبان و ادبیات فارسی، اذعان داشت: ادبیات و فرهنگ در کشور ما بدون نام حافظ و سعدی و نشانه ای ادبی آنها هویتی ناتمام خواهد داشت و نمی توان این نکته را نادیده گرفت که همیشه باید نگاه ما به این دو شاعر تاثیرگذار در ادبیات ایران و جهان را فقط در محدوده ایران دید و می بایست بستری فراهم کرد تا در فراسوی مرزها نیز پرچم رسالت ادبیات به احتزاز درآید و نشان شیراز و استان فارس متجلی گردد.

صابر سهرابی افزود: از هر بعد که شیراز را بنگریم همین نشانه به چشم می آید البته که در شیراز و فارس دیگر بزرگانی چون روزبهان و بیضاوی و خواجو و مکتبی و وصال و دیگران هرکدام به تنهایی برای نشان عزت و افتخار شیراز و فارس کافی و وافی است.

مدیر کل فرهنگ و ارشاد فارس خاطر نشان کرد: اداره کل حمایت صددر صدی خود را از این برنامه خواهد داشت و تالار حافظ این سه روز در اختیار است. دیگر اینکه اداره کل نامه اسکان هتل ها را برای همه میهمانان فراهم کرده و رزرو هتل ها انجام شده است، از سویی چاپ کتاب های همایش (چکیده مقالات و کتاب حافظ) را نیز بر عهده خواهد داشت.

دکتر حسنلی نیز در این نشست بیان کرد: با توجه به مصوبات جلسه روز یکشنبه ١٤/٥/٩٧ در دفتر معاونت محترم گردشگری استانداری فارس بر لزوم مصوبات هفته فرهنگی و هنری حافظ تاکید شد، و امیدواریم در کنار اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی فارس؛ همراهی دیگر نهادها را به قوت شاهد باشیم. هر چند می طلبد که این جریان بزرگ را با نگاه ملی در استان در نظر داشته باشیم و همه ما درهر سطح و درجه ای آن را متعلق به خود دانسته و برای عزت و افتخار میهنمان ایران و فخر شهرمان شیراز کوشاتر باشیم.

مدیر کل فرهنگ و ارشاد فارس بیان داشت: مقدمات مذاکرات ثبت شدن هفته فرهنگ و هنری حافظ انجام پذیرفته است و در فرصت مغتنم این مهم با وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی استان فارس دنبال خواهد شد.

مدیر مرکز حافظ شناسی ضمن قدردانی از برنامه ها و پیگیری های صورت گرفته در این زمینه گفت: آنچه شیراز را به شهری متفاوت و دیار فرهنگ و هنر و ادب ایران زمین بدل کرده است حضور ادیبان، پژوهشگران و اساتیدی است که بدون هیچ چشمداشت مالی در طی سال در این مسیر فعالیت می کنند و انتظاری که این فعالان در بحث فرهنگی و هنری از متولیان استان همانند استانداری، مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی و سایر نهادهای متولی دارند این است که در این مسیر یاری رسانند و موانع راه را مرتفع کنند.

دکتر کاووس حسنلی در ادامه افزود: برای بسیاری از پژوهشگران و اهالی فرهنگ و ادب بسیاری از برنامه ها نه منفعت مالی دارد و نه منفعت اعتباری چراکه این بزرگان در تمام سال در حال فعالیت و نوشتن و پژوهش هستند و آنچه باعث ایستادگی در این راه شده است، همانا عشقی است که به فرهنگ و هنر و شهر شیراز دارند و باعث دلگرمی است که شاهد حمایت و همراهی مدیرانی موثر حوزه فرهنگ باشیم .

رییس مرکز حافظ شناسی بیان کرد: امسال به همت همه اساتید بخش زبان و ادبیات فارسی و جمع حاضر تمام توان و تلاش خود را مصروف هر چه بهتر برگزار شدن این همایش کرده اند و بدون هیچ چشم داشتی با عشق این جریان دنبال می شود. از سویی بیش از بیست نفر از دانشجویان دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه با این دبیرخانه چندین ماه است که در حال فعالیت هستند.

حسنلی با اشاره به اینکه برنامه امسال یاد روز حافظ با حضور بیش از ۵۰ مهمان خارجی از کشور های دنیا و بیش از یکصدو شصت نفر از اساتید زبان و ادبیات فارسی سراسر ایران و از دانشگاه های معتبر برپا می شود؛ افزود: برای این همایش بیش از یک هزار و سیصد مقاله به دبیرخانه ارسال شد که حدود سیصد مقاله علمی آن پذیرفته خواهد شد و مراسم افتتاحیه صبح روز هجدهم در مجتمع تفریحی فرهنگی دانشگاه شیراز خواهد بود و پانل های تخصصی ارائه مقالات و سخنرانی ها نیز در مجتمع کوی دانشگاه و این سه روز تا بیتسم مهر ماه است.