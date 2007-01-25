سیاوش جمادی در گفتگو با مهر: فضای فلسفی جامعه ما نیازمند توجه به مبانی معرفتی رسانه هاست

سیاوش جمادی، مولف و مترجم آثار فلسفی، در گفتگو با خبرنگار مهر درباب توجه به الزامهای نظری رسانه اظهار داشت: طی چند سال خیر در کشور ما توجه خاصی به رسانه صورت گرفته است به طوری که شاهد حضور اندیشه های جدید و مدرنی و آشنایی با فیلسوفان جدید مانند بدیو و ژیژک و آدام بن هستیم. این فیلسوفان مسائل فلسفی را در جزئی ترین مسائل زندگی وارد ساخته اند و یکی از مسائلی که بدان پرداخته اند رسانه هاست.

جمادی در ادامه افزود: اما اینکه چرا در کشور ما تفکر به مسائل جزیی شکل نگرفته شاید یکی از دلایلش به خاطر فرهنگ انتزاعی حاکم است و این نوع فرهنگ تبدیل به یک نوع واقعیت دور از زندگی و در ساحتی الوهی احکام کلی صادر می کند.

وی تصریح کرد: از سوی دیگر باید به این نکته نیز اشاره کرد که فضای فلسفه در کشور ما با تمام ساحات مختلف فلسفی در غرب به خصوص فضاهای مدرن و پست مدرن تماس برقرار نکرده است و در طول زمانی خاص با اندیشه های دکارت و کانت در حد مسائل کلاسیک فلسفه گفتگو کرده است. لذا ما نیازمند تحقیق جدی در برابر رویارویی با فسلفه غرب هستیم.

جمادی گفت : همیشه فلسفه در کشور ما به صورت کلاسیک رواج یافته و نوع طرح آن هم در حد مسائلی انتزاعی و جوهری بوده است. در حالی که در فلسفه های مدرن و حضور فیلسوفانی مانند فوکو و دریدا و سارتر و فلسفه های عملگرایانه و جزیی نمود بیشتری دارند.

وی در ادامه به حضور رسانه ها به عنوان یک موضوع جدی در ساحت اندیشه اشاره کرد و گفت : رسانه ها امروزه خصوصا رسانه های تصویری بر ما حکومت می کنند و ما در این گستره می توانیم به مقاومت و تامل رو آوریم. ما در دنیایی زندگی می کنیم که رسانه ها ما را آماج حمله قرار داده اند. لذا ما می بایست یک نوع فاصله گیری و تامل مبنایی بر وضع موجود باید داشته باشیم.

جمادی به الزامهای منطقی بر گسترش تکنولوژی و رسانه اشاره کرد و گفت : تکنولوژی و رسانه پروژه ما نبوده است. یعنی ما بر اساس اراده آزاد و بسترهای اندیشه ای در کشورمان این موضوعات را سامان نداده ایم. بلکه اینها بر ما هجوم آورده اند.

وی تاکید کرد: ما می بایست دربرابر چنین فضایی رفتار مناسب معرفتی را در پیش گیریم. رسانه ها امروز از حد ابزار خارج شده اند. چیزی که امروز در دستان ما قرار دارد این است که رسانه توانسته زبان و دیدگاه ما را شکل دهد.

جمادی شکل گیری بحثی با عنوان فلسفه رسانه را در کشورمان امر قابل توجهی دانست و گفت : وقتی که صحبت از فلسفه های مضاف می شود هیچ ممانعتی از شکل گیری فلسفه رسانه هم به تبع نباید شود. فلسفه رسانه در جهان امروز در بسیاری از کشورهای پیشرفته شکل گرفته و به طور مثال از رسانه به عنوان یک متن تحقیقاتی و جامعه شناختی و همین طور بحث معرفتی یاد می کنند.