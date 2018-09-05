به گزارش خبرگزاری مهر، با اتمام بخش موسیقی دستگاهی دوازدهمین جشنواره ملی موسیقی جوان در روز چهارشنبه ۱۴ شهریورماه، بخش موسیقی کلاسیک از ۹ صبح روز پنجشنبه ۱۵ شهریورماه در تالار رودکی آغاز به کار خواهد کرد.

پنجشنبه پانزدهم شهریور : ساعت ۹ تا ۱۳: ویولن (گروه های الف و ب)، ساعت ۱۴ تا ۱۶: ویولن (گروه ج)، ساعت ۱۷ تا ۲۱: ویولا (گروه ج)

جمعه شانزدهم شهریور: ساعت ۹ تا ۱۳: گیتار، ساعت ۱۷ تا ۲۱: ویلنسل

شنبه هفدهم شهریور : ساعت ۹ تا ۱۳: پیانو (گروه های الف وب)، ساعت ۱۴ تا ۱۶: پیانو (گروه ج)، ساعت ۱۷ تا ۲۱: فلوت، کلارینت، ابوا و هورن

آیین اختتامیه بخش موسیقی دستگاهی و کلاسیک دوازدهمین جشنواره ملی موسیقی جوان، یکشنبه هجدهم شهریورماه از ساعت ۲۰ در تالار وحدت برگزار خواهد شد.