  1. هنر
  2. موسیقی و هنرهای تجسمی
۱۴ شهریور ۱۳۹۷، ۱۵:۰۳

از ۱۵ شهریور

کلاسیک نوازان جوان به تالار رودکی می‌آیند

بخش موسیقی کلاسیک دوازدهمین جشنواره ملی موسیقی جوان از روز پنجشنبه پانزدهم شهریور ماه در تالار رودکی تهران آغاز می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، با اتمام بخش موسیقی دستگاهی دوازدهمین جشنواره ملی موسیقی جوان در روز چهارشنبه ۱۴ شهریورماه، بخش موسیقی کلاسیک از ۹ صبح روز پنجشنبه ۱۵ شهریورماه در تالار رودکی آغاز به کار خواهد کرد.

پنجشنبه پانزدهم شهریور : ساعت ۹ تا ۱۳: ویولن (گروه های الف و ب)، ساعت ۱۴ تا ۱۶: ویولن (گروه ج)، ساعت ۱۷ تا ۲۱: ویولا (گروه ج)

جمعه شانزدهم شهریورساعت ۹ تا ۱۳: گیتار، ساعت ۱۷ تا ۲۱: ویلنسل

شنبه هفدهم شهریور : ساعت ۹ تا ۱۳: پیانو (گروه های الف وب)، ساعت ۱۴ تا ۱۶: پیانو (گروه ج)، ساعت ۱۷ تا ۲۱: فلوت، کلارینت، ابوا و هورن

آیین اختتامیه بخش موسیقی دستگاهی و کلاسیک دوازدهمین جشنواره ملی موسیقی جوان، یکشنبه هجدهم شهریورماه از ساعت ۲۰ در تالار وحدت برگزار خواهد شد.

کد خبر 4395120
علیرضا سعیدی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها