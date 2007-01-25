رفع تبعیض علیه اقلیت مسلمان؛ عاملی برای دستیابی به برابری

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از منابع اینترنتی، بیت وینکر مدیر مرکز نظارت بر نژادپرستی و بیگانه هراسی اروپا گفت: در گام نخست اسلام هراسی باید در بافت بیگانه هراسی و نژادپرستی علیه مهاجرت و اقلیتهای قومی مورد بررسی قرار گیرد، چرا که مبارزه با اسلام هراسی نیز در تمام سطوح به مبارزه با نژاد پرستی ارتباط دارد.

وینکر در گزارش 18 دسامبر (27 آذر) این مرکز اظهار داشته بود که اقلیتهای مسلمان در اروپا علاوه بر بسیاری از موانع که ادغام آنها را در جامعه با مشکلات بسیاری رو به رو می کند در تمام سطوح با تبعیض رو به رو هستند که این امر به احساس انزوا و ناامیدی آنها کمک می کند.

گزارش "مسلمانان در اتحادیه اروپا: تبعیض و اسلام هراسی" تصریح کرده بود که مسلمانان در بخشهای کم درآمد اقتصادی حضور داشته و دستاوردهای آموزشی آنها پایین تر از سطح متوسط قرار دارد. این گزارش همچنین نشان می دهد که نرخ بیکاری میان مسلمانان بیش از سطح متوسط بوده و آنها اغلب در وضعیت های نامطلوبی زندگی می کنند.

وینکر گفت: گزارش این مرکز نشان می دهد که بسیاری از مسلمانان اروپایی قربانی اقدام تبعیض آمیز در عرصه مشاغل و مسکن هستند و بسیاری از این اقدامات گزارش و مستند نشده است.

حدود 15 میلیون مسلمان در اتحادیه اروپا زندگی می کنند که این تعداد دومین جامعه بزرگ اروپا محسوب می شوند.

مرکز نظارت بر نژاد پرستی و بیگانه هراسی اروپا در وین، اتریش واقع شده و سازمان مستقل اتحادیه اروپا است که در سال 1997 توسط شورای اروپا، قدیمی ترین سازمان سیاسی در این قاره تأسیس شد.

نخستین هدف این مرکز 36 نفره فراهم کردن اطلاعاتی هدفمند، قابل اعتماد و قیاس پذیر در سطح اروپا و با محوریت پدیده نژادپرستی و بیگانه هراسی است تا به آنها در اتخاذ اقدامات و تدوین برنامه های اجرایی در قالب چارچوب قوانین یاری کند.

وینکر همچنین تصریح کرد که قانون گذاری مؤثر می تواند بخشی از تلاشهای مبارزه با اسلام هراسی در اروپا باشد و مرکز نظارت بر نژاد پرستی و بیگانه هراسی کشورهای عضو اتحادیه اروپا را ترغیب می کند تا قوانین ضد تبعیض خود را تقویت کرده و آنها را اجرایی کنند.

رئیس این مرکز همچنین معتقد است که از لحاظ سیاسی نیز تضمین رفتار مساوی با تمام اروپائیان بدون توجه به تبار و قومیت آنها تأثیرگذارتر است. برای مثال مسلمانان اروپا باید ترغیب شوند تا در زندگی سیاسی اروپا نیز نقش فعالی برعهده گیرند. از سوی دیگر رهبران سیاسی باید تلاشهای خود را در راه گفتگوی بین فرهنگی و ریشه کن کردن نژادپرستی، تبعیض و به حاشیه راندن گروه های قومی و دینی دو برابر کنند.

بسیاری از مسلمانان اروپایی از ضرورت ادغام خود در جامعه مطلع هستند اما کشورهای اتحادیه اروپا باید مکانیسم ضروری برای گزارش اقدامات نژادپرستانه علیه اقلیتهای قومی فراهم کنند.

در گزارشی که ماه مارس سال 2005 از سوی فدراسیون بین المللی حقوق بشر هلسینگی منتشر شد آمده است اقلیتهای مسلمان سراسر اروپا از عدم اعتماد درحال رشد، خصومت و تبعضی رنج می برد که این امر پس از حملات یازدهم سپتامبر افزایش پیدا کرده است.

سازمان نظارت بر نژاد پرستی و بیگانه هراسی اروپا هم اکنون در راستای ترویج همزیستی میان اقلیتهای قومی سراسر قاره اروپا فعالیت می کند که این امر به معنای احترام به تکثر گرایی، به رسمیت شناختن حقوق اولیه و اطمینان حاصل کردن از تساوی در محل کار میان تمام افراد است .

علاوه بر آن کشورهای عضو نیز باید اقداماتی صورت دهند تا از فرصتهای مساوی مهاجران و اقلیتهای قومی اطمینان حاصل کنند.

نقش رسانه ها را در مبارزه با چنین تبعیضی و همچنین دامن زن به آن نمی توان نادیده گرفت. رسانه ها در شرایطی که می توانند آتش وحشت عمومی را افزایش دهند از توانایی ترویج و اشاعه همدلی و درک میان مردم نیز برخوردار هستند.

وینکر همچنین درباره مسئله حجاب مسلمانان در کشور های اروپایی تأکید کرد: موضع کشورهای عضو اتحادیه اروپا بدون توجه به موضع های سیاسی آنها درباره حجاب باید به نحوی صریح تبیین شود و سیاستهای کشورهای عضو اتحادیه اروپا بدون تبعیض اعمال شود.