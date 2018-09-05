گسترش تولید آثار فاخر هنری در حوزه قرآنی مدنظر قرار گیرد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حمید محمدی ظهر چهارشنبه در مراسم اختتامیه پنجمین جشنواره قرآنی گل های محمدی و فاطمی استان مرکزی در دلیجان اظهار داشت: تولیدات هنری در رابطه با موضوعات قرآنی در کشور بایستی افزایش یابد که این مهم در گرو همت و توجه فعالان عرصه هنر است.

قائم مقام شورای توسعه فرهنگ قرآنی کشور افزود: به نظر می رسد در حال حاضر در این زمینه با کمبود مواجه بوده و نیازمند گسترش تولیدات هنری پیرامون قرآن و مفاهیم والای آن هستیم.

محمدی ضمن بیان اینکه هر سال بیش از یکصد فیلم در موضوعات مختلف در کشور تولید می شود، بیان کرد: از ابتدای انقلاب اسلامی تاکنون ۱۰ اثری هنری فاخر در قالب فیلم تولید شده که باید تولید این آثار افزایش یابد و بررسی نشان داده که فیلم های مذکور مخاطبان زیادی را به خود جذب کرده اند.

قائم مقام شورای توسعه فرهنگ قرآنی کشور خاطرنشان ساخت: در شرایطی که دشمن هجمه های مختلف را علیه ما تدارک دیده و در عرصه فرهنگی به شدت در پی عرضه محتواهای موردنظر به صورت جذاب، به منظور پیاده سازی اهداف خود است، باید تولید آثار فاخر دینی و قرآنی را با جدیت دنبال کنیم.

وی همچنین با اشاره به برگزاری جشنواره قرآنی گل های محمدی و فاطمی برای پنجمین دوره در استان مرکزی، تصریح کرد: خوشبختانه این جشنواره قرآنی طی دوره های برگزاری موفق عمل کرده و می طلبد با تلاش و پیگیری لازم و همکاری، جشنواره قرآنی گل های محمدی و فاطمی از سطح استانی فراتر رفته و در سطح منطقه ای و ملی برگزار شود و شورای توسعه فرهنگ قرآنی کشور نیز در این زمینه مساعدت های لازم را انجام خواهد داد.