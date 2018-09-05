۱۴ شهریور ۱۳۹۷، ۱۵:۴۳

قائم مقام شورای توسعه فرهنگ قرآنی کشور:

گسترش تولید آثار فاخر هنری در حوزه قرآنی مدنظر قرار گیرد

دلیجان- قائم مقام شورای توسعه فرهنگ قرآنی کشور گفت: گسترش تولید آثار فاخر هنری در حوزه قرآنی به منظور ترویج مفاهیم کلام وحی بایستی مورد توجه قرار گیرد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حمید محمدی ظهر چهارشنبه در مراسم اختتامیه پنجمین جشنواره قرآنی گل های محمدی و فاطمی استان مرکزی در دلیجان اظهار داشت: تولیدات هنری در رابطه با موضوعات قرآنی در کشور بایستی افزایش یابد که این مهم در گرو همت و توجه فعالان عرصه هنر است.

قائم مقام شورای توسعه فرهنگ قرآنی کشور افزود: به نظر می رسد در حال حاضر در این زمینه با کمبود مواجه بوده و نیازمند گسترش تولیدات هنری پیرامون قرآن و مفاهیم والای آن هستیم.

محمدی ضمن بیان اینکه هر سال بیش از یکصد فیلم در موضوعات مختلف در کشور تولید می شود، بیان کرد: از ابتدای انقلاب اسلامی تاکنون ۱۰ اثری هنری فاخر در قالب فیلم تولید شده که باید تولید این آثار افزایش یابد و بررسی نشان داده که فیلم های مذکور مخاطبان زیادی را به خود جذب کرده اند.

قائم مقام شورای توسعه فرهنگ قرآنی کشور خاطرنشان ساخت: در شرایطی که دشمن هجمه های مختلف را علیه ما تدارک دیده و در عرصه فرهنگی به شدت در پی عرضه محتواهای موردنظر به صورت جذاب، به منظور پیاده سازی اهداف خود است، باید تولید آثار فاخر دینی و قرآنی را با جدیت دنبال کنیم.

وی همچنین با اشاره به برگزاری جشنواره قرآنی گل های محمدی و فاطمی برای پنجمین دوره در استان مرکزی، تصریح کرد: خوشبختانه این جشنواره قرآنی طی دوره های برگزاری موفق عمل کرده و می طلبد با تلاش و پیگیری لازم و همکاری، جشنواره قرآنی گل های محمدی و فاطمی از سطح استانی فراتر رفته و در سطح منطقه ای و ملی برگزار شود و شورای توسعه فرهنگ قرآنی کشور نیز در این زمینه مساعدت های لازم را انجام خواهد داد.

