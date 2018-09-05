۱۴ شهریور ۱۳۹۷، ۱۶:۲۲

طی ۵ ماه ابتدایی سال انجام شد؛

ورود ۲۰۰ میلیون دلار موز به کشور/واردات ۱۲ درصد کاهش یافت

طی ۵ ماه ابتدایی سال جاری، ۲۰۹ هزار و ۶۵۷ تن موز سبز تازه یا خشک کرده به ارزش۲۰۰ میلیون و ۷۷ هزار دلار به کشور وارد شده که حکایت از کاهش ۲۸.۴۹ درصدی در وزن و ۱۱.۴۱ درصدی در ارزش دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، بررسی تازه‌ترین آمار گمرک از تجارت خارجی ایران نشان می دهد، در پنج ماهه نخست سال جاری ۲۰۹ هزار و ۶۵۷ تن موز سبز تازه یا خشک کرده به ایران وارد شده که ارزش آن رقمی در حدود ۲۰۰ میلیون و ۷۷ هزار دلار است.

واردات موز سبز تازه یا خشک کرده به ایران ۱.۵۰ درصد از وزن کل و ۱.۰۶ درصد از ارزش کل واردات به ایران در این مدت را شامل می‌شود.

در مدت مشابه سال گذشته ۲۹۳ هزار و ۱۸۲ تن موز سبز تازه یا خشک کرده وارد شده بود که ۱.۹۸ درصد از کل واردات ایران در آن مدت را به خود اختصاص داده بود.

همچنین ارزش واردات این محصول در میان کل کالاهای وارداتی ۲۲۵ میلیون و ۸۳۴ هزار دلار بود که از لحاظ ارزش نیز ۱.۰۸ درصد از کل ارزش واردات در آن مدت را شامل می‌شد.

به این ترتیب آمار نشان می‌دهد که واردات موز سبز تازه یا خشک کرده در پنج ماهه نخست سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته از لحاظ وزنی ۲۸.۴۹ درصد و از لحاظ ارزش ۱۱.۴۱ درصد کاهش یافته است.

کد خبر 4395193
سمیه رسولی

