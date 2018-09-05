به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، ماریا زاخاروا سخنگوی وزارت خارجه روسیه امروز چهارشنبه در واکنش به اتهامات لندن علیه مسکو پیرامون مسمومیت زوج «آمزبری» و «سکریپال ها» در انگلیس اعلام کرد که تحقیقات در خصوص جرائمی از این قبیل نیازمند تجزیه و تحلیل اطلاعات و همکاری با نهادهای مختلف بوده و لذا به زمان زیادی نیاز دارد.

سخنگوی وزارت خارجه روسیه ادامه داد: مسکو بار دیگر از لندن می خواهد تا به جای ایراد اتهام و دستکاری در اطلاعات به رویکرد همکاری عملی تغییر موضع دهد.

وی در ادامه افزود: تا کنون مسکو اطلاعات زیادی را در این باره در اختیار لندن گذاشته است. اما لندن تنها به انتشار نام و تصاویری از دو مظنون اکتفا کرده است؛ این موضوع چیز مهمی را بیان نمی کند.

این درحالیست که «سازمان منع تسلیحات شیمیایی» (OPCW) که مدعی است پیرامون دو حادثه مسمومیت با عامل شیمیایی در انگلیس تحقیقات مستقلی را انجام می دهد، گزارش خود را شب گذشته در مورد «حادثه مسمومیت با ماده شیمیایی سمی» در شهر آمزبری انگلیس منتشر کرد.

در گزارش این سازمان آمده بود: این ترکیب شیمیایی سمی نشاندهنده خواص شیمیایی مشابه با یک عامل (گاز) اعصاب است. این ترکیب شیمیایی همچنین مشابه ماده شیمیایی است که در نمونه های بیومدیکال و محیطی مربوط به حادثه مسمومیت سرگئی سکریپال [جاسوس دوجانبه روس تبار] و دختری وی [یولیا] و آقای نیکولاس بیلی در روز چهارم مارس ۲۰۱۸ در شهر سالزبری یافت شد.

در اقدامی همدستانه، نتایج بررسی و تحقیقات این سازمان یافته های دولت انگلیس مبنی بر یکسانی این ماده شیمیایی سمی را تأیید می کند!

هیأت نمایندگی انگلیس در سازمان منع تسلیحات شیمیایی در واکنش به انتشار این گزارش، از دبیرخانه فنی این سازمان خواست تا این گزارش را به اطلاع تمام کشورهای عضو «کنوانسیون تسلیحات شیمیایی» برساند و «خلاصه این گزارش را در دسترس عموم قرار دهد».

گفتنی است که پلیس انگلیس روز چهارم جولای سال جاری میلادی اعلام کرد که یک مرد و یک زن را در شهر «آمزبری» یعنی در ۱۰ کیلومتری منطقه مشهور «سالزبری» بیهوش یافته و آن ها را به بیمارستان منتقل کرده است. پلیس این منطقه در بیانیه ای درباره حادثه مذکور اعلام کرد: «پلیس مظنون به تماس این افراد با یک ماده مشکوک است».

در پی این حادثه، برخی از رسانه های انگلیس در اقدامی شتاب زده، انگشت اتهام را به سوی روسیه نشانه رفته بودند.

پیشتر در چهارم مارس سال جاری میلادی، انگلیس با ادعای مسمومیت «سرگئی سکریپال» جاسوس دوجانبه سابق روس‌تبار و دختر وی در منطقه «سالزبری» انگشت اتهام را به سوی روسیه نشانه رفت؛ اقدامی که به افزایش تنش ها میان لندن و مسکو منتهی شد.