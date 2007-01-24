سنیوره برگزاری انتخابات زودهنگام پارلمانی را نپذیرفت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل ازخبرگزاری فرانسه، "فواد سنیوره" نخست وزیر لبنان درکنفرانس مطبوعاتی خود در پاریس با انتقاد از شیوه اعتصاب سراسری دیروز مخالفان خود گفت: ابزارهای بهتری برای بیان دیدگاهها وجود دارد که باعث ویرانی و ارعاب نمی شود.

وی درپاسخ به سوالی درباره خواسته مخالفان دولت برای برگزاری انتخابات زودهنگام پارلمانی به منظور حل بحران سیاسی لبنان گفت: نمی توانیم قانون اساسی را هرگاه که بخواهیم تغییر دهیم، باید مسائل روند طبیعی را طی کرده و در زمان خود انجام شود و در این فضای ملتهب نمی توان انتخاباتی را که به افزایش تشنج منجر می شود، برگزار کرد.

سنیوره افزود: لبنان کشوری دموکراتیک است که به گواه همگان در آن انتخاباتی صد درصد دموکراتیک برگزار شده است.

برپایه این گزراش، وی صحنه هایی را که امروز در طول مسیر عزیمت خود به فرودگاه بین المللی بیروت مشاهد کرد، "یادآور جنگ و یورش اسرائیل در سال 1982میلادی" دانست و گفت : ابزارهای بهتری برای بیان دیدگاه وجود دارد که منجر به ویرانی و ارعاب نمی شود.

درهمین حال، نخست وزیر لبنان درگفتگوی خود با روزنامه "کیودو نیوز" ایران و سوریه را مسئول اعتصاب دیروز در لبنان دانست و مدعی شد: لبنان هزینه تصمیمات تحمیلی کشورهای خارجی از جمله ایران و سوریه را می پردازد.

وی درادامه ادعای خود افزود : تصمیمات مخالفان دولت لبنان تصمیماتی است که از خارج و کشورهایی مانند ایران و سوریه می آید.

سنیورهمچنین ازحزب الله درخصوص تجاوز اخیر اسرائیل به لبنان انتقاد کرد و گفت: حزب الله زمانی که وارد جنگ با اسرائیل شد، نظر ما را جویا نشد.

گفتنی است مردم و هواداران گروههای مخالف لبنان دور جدید اعتراضات خود را با توجه به بی توجهی جناح حاکم به مطالبات مشروع آنها مبنی برتشکیل دولت وحدت ملی و برگزاری انتخابات زودهنگام پارلمانی آغاز کرده اند و سراسر لبنان دیروز شاهد اعتصاب عمومی بود که درجریان آن سه نفر کشته و بیش از یکصد نفر زخمی شدند.

رئیس جمهوری لبنان و حزب الله، جنبش امل و جریان ملی آزاد لبنان بعد از استعفای وزیران شیعه، دولت سنیوره را به خاطر عدم حضور یک طیف اصلی ملت لبنان در آن، نقض اصل همزیستی مشترک مندرج در مقدمه قانون اساسی و یکجانبه گرایی، نامشروع و مصوبات آن را غیر قانونی می دانند، اما سنیوره بدون توجه به خواست مخالفان خود و لحود بر مشروع بودن دولت تاکید و اقدام به برگزاری جلسات هیئت وزیران می کند.

گروههای مخالف سنیوره خواستار پایان یافتن یکجانبه گرایی دولت، تشکیل دولت وحدت ملی و برگزاری انتخابات زودهنگام پارلمانی با هدف مشارکت همه اقشار ملت لبنان در تصمیم گیری ها هستند.