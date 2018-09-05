تعاونی ها نقش مهمی در توسعه و پیشرفت شهرستان طارم دارند

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از فرمانداری شهرستان طارم؛ فریدون هاشم نژاد در مراسم گرامیداشت هفته تعاون ضمن گرامیداشت هفته تعاون با اشاره به تاکیدات مقام معظم رهبری بر ضرورت توجه به بخش تعاون، اظهار داشت: بخش تعاون بهترین شکل اجتماعات و اجماع افرادی است که اراده جمعی برای انجام کارهای میدانی و عملیاتی در آن وجود دارد.

فرماندار طارم با بیان اینکه تعاونی ها می توانند نقش مهمی در توسعه و پیشرفت شهرستان طارم داشته باشند و باید تعاونی تولید در طارم ایجاد شوند، افزود: فعالین بخش تعاون افرادی خوش فکر، خوش ذوق و کننده کار هستند که در عرصه های تولید، توزیع و خدمات کارهای مطلوبی انجام می دهند.

هاشم نژاد با اشاره به وجود تشکل های مختلف مردمی در قالب سازمان های مردم نهاد، گروه های سیاسی مختلف، تعاونی ها و ... تصریح کرد: راهکار اصلی و اساسی مشکلات اقتصادی کشور اجتماعی است که در تعاونی ها وجود دارد و بایستی نگاه ویژه ای به این بخش صورت گیرد.

وی بر ضرورت نگاه حمایتی و اعتماد بخش دولتی به تعاونی ها تاکید کرد و گفت: دستگاههای دولتی بایستی شرایط را برای فعالیت تعاونی ها تسهیل نموده و چتر حمایتی خود را برای فعالین این عرصه باز کنند.

هاشم نژاد اضافه کرد: درب ادارات دولتی بایستی به روی مردم باز باشد تا مردم به راحتی بتوانند مشکلات خود را بیان کنند بنابراین مدیری توانمند و قابل احترام است که به مردم خدمت کند.

هاشم نژاد سپس با اشاره به ضرورت بر ساماندهی تعاونی های موجود در شهرستان افزود: توجه به کیفیت کالاهای تولیدی و رعایت استاندارهای مطرح در تولید کالا،بسته بندی مناسب و برند سازی محصولات با نام طارم از جمله مواردی است که بایستی به آنها توجه ویژه ای شود.

وی درخصوص قیمت امسال محصول زیتون طارم نیز گفت: قیمت این محصول امسال توسط خود کشاورزان تعیین خواهد شد چرا که کشاورزان زحمتکشان اصلی این حوزه هستند و نباید سود آن نصیب واسطه گران شود.

فرماندار طارم ضمن تبریک انتخاب تعاونی نواندیشان طارم و رییس بانک توسعه تعاون طارم در جشنواره تعاونی های استان به عنوان تعاونی نمونه و رییس نمونه این بانک در سطح استان گفت: این امر نشان دهنده توجه ویژه به بخش تعاون و تلاشگران این عرصه در شهرستان دارد و ضروری است که همواره نقش حمایتی از حوزه صورت گیرد.

هاشم نژاد در شهرستان به مناسبت هفته تعاون و در راستای ترغیب و تشویق و حمایت از این حوزه تاکیدکرد: در این هفته تسهیلات ویژه ای به تعاونی ها پرداخت شود. وی همچنین قول مساعد داد زمینی در مجتمع ادارات به منظور تشکیل اتحادیه تعاونی ها در شهرستان به فعالین این حوزه به عنوان هدیه به همین مناسبت اهدا شود.