سیاست صلح طلبی به جای جنگ افروزی منفعت بیشتری برای آمریکا دارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العهد، بشار اسد رئیس جمهور سوریه در دیدار ریچارد بلاک سناتور جمهوری خواه آمریکایی آخرین تحولات و سیاست هایی که دولت آمریکا در قبال موضوعات منطقه اتخاذ کرده را مورد رایزنی قرار داد.

اسد گفت: در پیش گرفتن سیاست تهدید و اعمال تحریم ها و حمایت از تروریسم شاخصه های اساسی نقش آمریکاست. تغییر این نقش به صلح آفرین بودن به جای ادامه جنگ افروزی و بی ثباتی کشورها، منفعت بیشتری برای آمریکا و ملت آن دارد.

ریچارد بلاک نیز بیان کرد: سیاست هایی که دولت های متوالی آمریکا درخاورمیانه در پیش گرفتند، سبب شده که ملت های منطقه اطمینان خود را به سیاست آمریکا از دست بدهند.

وی از آنچه در سوریه مبنی بر بازگشت زندگی به بسیاری از مناطق آزاده شده از لوث تروریسم مشاهده کرده، ابراز خرسندی کرد و ابراز امیدواری کرد که صلح و ثبات به سراسر سوریه بازگردد و تروریسم در سوریه نابود شود.