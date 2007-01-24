فتوای علمای اهل تسنن عربستان ترفند جدید دشمنان است

به گزارش خبرنگار مهر در ساری، آیت الله جوادی آملی با بیان مطلب فوق پس از نماز مغرب و عشا روز چهارشنبه در جمع قشرهای مختلف مردم در حسینیه هدایت آمل افزود : مسلمانان شیعه و سنی عراق سالها در کنار هم زندگی کردند و ترفند جدید اشغالگران ایجاد جنگ داخلی در عراق و حضور دائمی در منطقه است.



وی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه بسیاری بحث جدایی دین از سیاست را مطرح می کنند تصریح کرد : دشمن همواره با طرح این مسائل در صدد جدایی دین از سیاست است و با ایجاد تفرقه های گوناگون در میان گروههای مختلف مردم از صدر اسلام تا کنون به این مسائل دامن زده است.



وی در ادامه گفت : امر به معروف و نهی از منکر باعث حیات جامعه است و اگر مسئولان ما در کارهایشان کم کاری یا اشتباهی کردند مردم باید با انتقادهای سازنده آنان را به امر به معروف و نهی از منکر دعوت کنند.



آیت الله جوادی آملی آزادگی و نهضت ماندگار امام حسین(ع) را الگوی بسیاری از آزادیخواهان جهان بیان کرد و یاد آور شد : ملت لبنان با اتکاء به معنویت و فریاد یا حسین اسرائیل را به زانو در آورد.

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