فتوای علمای اهل تسنن عربستان ترفند جدید دشمنان است

به گزارش خبرنگار مهر در ساری، آیت الله جوادی آملی با بیان مطلب فوق پس از نماز مغرب و عشا روز چهارشنبه در جمع قشرهای مختلف مردم در حسینیه هدایت آمل افزود : مسلمانان شیعه و سنی عراق سالها در کنار هم زندگی کردند و ترفند جدید اشغالگران ایجاد جنگ داخلی در عراق و حضور دائمی در منطقه است.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه بسیاری بحث جدایی دین از سیاست را مطرح می کنند تصریح کرد : دشمن همواره با طرح این مسائل در صدد جدایی دین از سیاست است و با ایجاد تفرقه های گوناگون در میان گروههای مختلف مردم از صدر اسلام تا کنون به این مسائل دامن زده است.
وی در ادامه گفت : امر به معروف و نهی از منکر باعث حیات جامعه است و اگر مسئولان ما در کارهایشان کم کاری یا اشتباهی کردند مردم باید با انتقادهای سازنده آنان را به امر به معروف و نهی از منکر دعوت کنند.
آیت الله جوادی آملی آزادگی و نهضت ماندگار امام حسین(ع) را الگوی بسیاری از آزادیخواهان جهان بیان کرد و یاد آور شد : ملت لبنان با اتکاء به معنویت و فریاد یا حسین اسرائیل را به زانو در آورد.
فتوای علمای اهل تسنن عربستان مبنی بر اینکه با کشتن شیعه ها، ثواب رفتن به بهشت نصیب آنها خواهد شد ترفند جدید اشغالگران عراقی برای جنگ میان شیعه و سنی است.
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