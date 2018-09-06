بی ثباتی اقتصادی عامل کاهش روحیه نشاط در جامعه

امیر محمود حریرچی جامعه شناس در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به مشکلات و رکود اقتصادی و تاثیر آن بر سلامت روحی و روانی افراد جامعه گفت: اصلی‌ترین اثری که شرایط اقتصادی فعلی با ایجاد فشار بر روی مردم می‌گذارد، ایجاد احساس ناامنی و بی اعتمادی در روابط اجتماعی است.

حریرچی ادامه داد: با افزایش احساس بی اعتمادی روحیه نشاط فردی و اجتماعی نیز کاهش می‌یابد. همچنان که در حال حاضر نیز در میان کشورهای شاد دنیا رتبه ۱۰۷ یا ۱۰۸ را داریم.

وی با اشاره به تاثیر مشکلات اقتصادی بر سلامت روانی افراد تصریح کرد: یکی از مهم‌ترین تاثیراتی که فشارهای اقتصادی بر روی افراد می‌گذارد، ایجاد افسردگی و اختلالات روانی است.

این جامعه‌شناس عنوان کرد: در حال حاضر از هر سه نفر در جامعه یک نفر دچار افسردگی است و یک نفر هم از اختلالات روانی رنج می‌برد. با ادامه این شرایط نیز باید منتظر رشد این آمار باشیم.

حریرچی با بیان اینکه در حال حاضر نیز آمار خشونت و نزاع در جامعه بسیار بالا است، تاکید کرد: یکی از تاثیرات روانی مشکلات اقتصادی ایجاد احساس نا امنی و به‌تبع آن افزایش روحیه خشونت در بین مردم است.

وی ادامه داد: درصورت عدم مقابله با فشارهای اقتصادی به‌زودی شاهد رشد بیشتر آمار نزاع‌های خانوادگی، اجتماعی و خشونت نیز خواهیم بود.

این جامعه شناس هم‌چنین به افزایش آسیب‌هایی همچون افسردگی و استرس به‌ویژه در میان قشر فقیر و آسیب‌پذیر جامعه نیز اشاره کرد.

فشارهای اقتصادی سلامت اجتماعی را به‌خطر می‌اندازد

حریرچی با بیان اینکه فشارهای اقتصادی علاوه بر تاثیر منفی بر سلامت روانی، سلامت اجتماعی را نیز تحت تاثیر قرار می‌دهد، عنوان کرد: سلامت اجتماعی به‌معنی میزان اعتماد فرد به جامعه و احساس پذیرفته شدن وی از سوی جامعه است.

وی با اشاره به اینکه وجود مشکلات و فشارهای اقتصادی موجب تهدید سلامت اجتماعی افراد می‌شود اظهار کرد: با به‌خطر افتادن سلامت اجتماعی افراد، شاهد رفتارهایی ضد اجتماعی به‌ویژه از جوانان خواهیم بود.

این جامعه‌شناس با اشاره به برخی پیامدهای تضعیف سلامت اجتماعی افراد توضیح داد: افزایش درگیری با دیگران، بروز رفتارهای ضد اجتماعی در خانواده و جامعه، تنهایی، احساس ناامیدی و حقارت از جمله مواردی است که می‌تواند با رشد فشارهای اقتصادی در رفتار افراد جامعه بروز کند.