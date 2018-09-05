معضلات کلانشهرها در حوزه درآمد پایدار و ترافیک بررسی شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، بیست و ششمین نشست کمیسیون حمل و نقل و ترافیک مجمع شهرداران کلانشهرهای ایران امروز چهارشنبه ۱۴ شهریور در ساختمان مرکزی شهرداری تهران با حضور محسن پورسید آقایی، معاون حمل و نقل شهرداری تهران، کمال مرادی، مدیر دبیرخانه کلانشهرها و معاونان حمل و نقل و ترافیک و نمایندگان آنها برگزار شد.

روز گذشته نیز کمیته های فرعی ذیل این کمیسیون، جلسات تخصصی را با حضور کارشناسان حوزه حمل و نقل برگزار کردند و مشکلات و معضلات کلانشهرها در خصوص موضوعاتی همچون درآمدهای پایدار شهرداری ها، سامانه های حمل و نقل عمومی، ساختار سازمانی، سیستم های هوشمند، معظل پارکینگ و دیگر موضوعات را مطرح کردند. ماحصل این جلسات مصوباتی بود که در جلسه امروز مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت و تعدادی از آنها به تصویب اعضا رسید.

این مصوبات به دبیرخانه مجمع شهرداران کلانشهرها ارسال شده تا پس از بررسی در مجمع شهرداران کلانشهرهای ایران از مراجع قانونی پیگیری و اجرا شود.