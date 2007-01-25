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۵ بهمن ۱۳۸۵، ۱۲:۱۰

رقابتهای لیگ دسته یک والیبال باشگاههای کشور؛

راه مازندران به مصاف استقلال گنبد می رود

راه مازندران به مصاف استقلال گنبد می رود

در هفته ششم رقابتهای لیگ دسته اول والیبال باشگاههای کشور، عصر امروز دو نماینده مازندران در خارج از خانه ، به دیدار حریفان خود خواهند رفت.

به گزارش خبرنگار ورزشی مهر در ساری، تیم صدرجدولی راه مازندران که با 10 امتیاز قهرمانی خود را مسجل کرده است در گنبد به دیدار استقلال این شهر می رود و تیم فرآورده های گوشتی کاله آمل درمشهد میهمان تیم بانک صادرات مشهد است .

بر اساس این گزارش تیم فرآورده های گوشتی کاله آمل درمشهد دیدارعقب افتاده خود ازهفته پنجم این رقابتها را روز جمعه برابر تیم راه آهن خراسان برگزار خواهد کرد .

تیم فرآورده های گوشتی آمل، هم اکنون با 7 امتیاز از 5 بازی قبلی خود درمکان دوم جدول رده بندی لیگ دسته اول والیبال باشگاههای کشورقرار دارد .


 

کد مطلب 439529

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