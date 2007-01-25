راه مازندران به مصاف استقلال گنبد می رود

به گزارش خبرنگار ورزشی مهر در ساری، تیم صدرجدولی راه مازندران که با 10 امتیاز قهرمانی خود را مسجل کرده است در گنبد به دیدار استقلال این شهر می رود و تیم فرآورده های گوشتی کاله آمل درمشهد میهمان تیم بانک صادرات مشهد است .



بر اساس این گزارش تیم فرآورده های گوشتی کاله آمل درمشهد دیدارعقب افتاده خود ازهفته پنجم این رقابتها را روز جمعه برابر تیم راه آهن خراسان برگزار خواهد کرد .



تیم فرآورده های گوشتی آمل، هم اکنون با 7 امتیاز از 5 بازی قبلی خود درمکان دوم جدول رده بندی لیگ دسته اول والیبال باشگاههای کشورقرار دارد .



