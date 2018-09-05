اولین گفتگو با کودک گوش بریده/تهدیدم کردند

به گزارش خبرگزاری مهر، فاروق پسر بچه ۱۳ ساله اهل افغانستان که دو ماه است وارد ایران شده و همراه عمویش مقابل دوربین ظاهر شده درباره زخم روی گوشش می گوید: ماشین ترمز کشید و گوش من خورد به باربند و خونی شد.

عموی فاروق هم اضافه می کند: گوشش را بخیه نکرده یک پماد دادند که چرب کند.

فاروق به فیلمبردار می گوید: از من فیلم گرفتند و رفتند. همین جا ایستاده بودم دو تایی آمدند یکی این طرف ایستاد یکی این طرف. گفت بگو ماموران شهرداری کرده اند. از این دوتا ترسیدم. گفتن کتکت می زنیم.

عموی او با اشاره به اینکه آن دو نفر یک سمند سفید داشته اند تاکید می کند: فاروق گفته گوشم به باربند ماشین خورده اما آنها گفته اند نه اسم باربند ماشین را نیاور. اسم کارگران شهرداری را بیاور. بگو شهرداری گوشم را بریده.

فاروق در این فیلم می گوید که پس از جراحتی که برای گوشش پیش آمده خانمی حوالی پارک وی او را به یک درمانگاه برده و گوشش را پانسمان کرده است. دو مردی که او را مجبور کرده اند بگوید گوشش را ماموران شهرداری بریده اند یک روز پس از پانسمان گوشش فاروق را دیده و از با زور از او فیلم گرفته اند. این دو نفر امروز بازداشت شدند. هنوز از انگیزه آنها برای انتشار چنین فیلم خلاف واقعی خبری در دست نیست.

فاروق پنج خواهر و برادر دارد. چهار خواهرش همراه پدر و مادرش در افغانستان زندگی می کنند و فاروق و برادرش در ایران تکدی گری و زباله گردی می کنند.