به گزارش خبرنگار مهر سید محمد بطحایی عصر چهارشنبه در نشست خبری ویژه افتتاح باشگاه پیشکسوتان فرهنگی شهر کرج، اظهار کرد: نگاه ما به پیشکسوتان به‌خصوص پیشکسوتان آموزش‌وپرورش تکیه‌بر تجربیات این عزیزان است که در طی فرآیندهای تعلیم و تربیت بسیار مؤثر است.

وی افزود: با نهادسازی مناسب و باید استفاده از تجربیات پیشکسوتان عرصه آموزش‌وپرورش را در کشور توسعه می‌دهیم؛ چراکه آن‌ها نورافکن تجربه هستند و با به کارگیری تجربیات پیشکسوتان شاهد زمین خوردن مدیران و مسئولان این عرصه نخواهیم برد.

وزیر آموزش‌وپرورش گفت: پیشکسوتان سرمایه‌های مهمی برای بهبود وضعیت علمی کشور ما هستند و در کنار کانون بازنشستگان ایجاد و افتتاح باشگاه ویژه پیشکسوتان هم امری بسیار مهم است.

بطحایی عنوان کرد: در حوزه آسیب‌های اجتماعی مدارس مراجعه به هیئتی اندیشه‌ورز متشکل از پیشکسوتان آموزش‌وپرورش امری لازم الا اجرا است و اگر به این مهم برسیم آن روز، روزی است که به‌یقین سند تحول هم عملیاتی شده و به نتیجه رسیده است.

وی گفت: ما باید به یاد داشته باشیم که مأموریت اصلی آموزش‌وپرورش رشد همه‌جانبه دانش آموزان است و نگاه ما باید معطوف به این عزیزان باشد.

وزیر آموزش‌وپرورش توضیح داد: مسائل و مشکلات جاری در نظام آموزش‌وپرورش ازجمله سختی زندگی و معیشت برای کارکنان آموزش‌وپرورش ازجمله بازنشستگان مطرح است.

بطحایی تشریح کرد: مدارس در حیطه تجهیزات با کمبود مواجه‌اند و توسعه مهارتی در سطح مدارس فنی و حرفه‌ای کشور در سطحی پایین است و امکانات لازم این عرصه را ندارند.

وی اضافه کرد: نباید رویمان را از دانش آموزان که نسل آینده هستند برگردانیم، دانش آموزان باوجود گره‌های زیاد در بخش‌های مختلف ازجمله خانواده‌ها به حال خود رهاشده‌اند و باید با گفتمان سازی کانون توجهات را به دانش آموزان و کودکان خود بازگردانیم.

وزیر آموزش‌وپرورش اظهار امیدواری کرد که استان البرز پیش‌قدم شود تا برای سالمندان و پیشکسوتان آموزش‌وپرورش که به هر دلیلی نیاز دارند به خانه سالمندان مراجعه کنند کارهای مهمی بدین منظور انجام شود و چه‌بهتر که چنین مرکزی در کنار کانون بازنشستگان ایجاد شود.