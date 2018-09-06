به گزارش خبرنگار مهر، برپایی نمایشگاه های هنری در حوزه تجسمی یکی از فرصت های مناسب بروز و ظهور هنر و خلاقیت هنرمندانی است که سال ها در این عرصه فعالیت می کنند و این نمایشگاه ها اغلب، جمعه های هر هفته افتتاح می شوند. تابستان به نوعی فصل تعطیلی گالری ها به حساب می آید، اما با گذشت نیمی از شهریورماه، از تب و تاب نمایشگاه های هنری کاسته نشده است و هنوز نمایشگاه های متعددی در پایتخت افتتاح می شوند که گرمابخش فضای هنری این روزها است. جمعه ۱۶ شهریور نیز همچون جمعه‌های دیگر، تعدادی نمایشگاه هنری در گالری پایتخت افتتاح می شود که لیست آنها را در زیر می خوانید.

گالری فرشته

نمایشگاه گروهی نقاشی «سیری بی انتها در چشم انداز» با مجموعه آثاری از ۲۷ هنرمند به کیوریتوری طلا رنجبران روز جمعه ۱۶ شهریورماه ساعت ۱۶ در گالری فرشته واقع در شریعتی، پایینتراز پل صدر، جنب شهر کتاب فرشته، روبرو ساختمان رویال پارک، پلاک ۱۶/۷۱ برگزار می‌شود. آثار این نمایشگاه با تمرکز بر مناظر طبیعی، یکی از ژانرهای قدیمی هنر با عنوان چشم انداز یا منظره نگاری را بازآفرینی کرده است.

گالری ایوان

اولین نمایشگاه انفرادی نقاشی های تهمینه میلانی با عنوان «فیلم‌هایی که نساختم» روز جمعه ۱۶ شهریورماه ساعت ۱۷ در گالری ایوان افتتاح می شود. تهمینه میلانی، فیلمساز در این نمایشگاه ۲۶ تابلوی نقاشی خود را که طی ۴ سال گذشته خلق کرده است به نمایش می گذارد. گالری ایوان در تهران، الهیه، خیابان مهدیه، خیابان جبهه، کوچه لسانی، بن‌بست حمید، شماره ۱ قرار دارد.

میلانی در استیتمنت این نمایشگاه نوشته است: «از زمانی که به یاد دارم، شنیدن قصه، خواندن کتاب و کشیدن نقاشی حال مرا خوب می کرد. وقتی غمگین و دلشکسته بودم، وقتی حوصله آدم های اطرافم را نداشتم، حتی وقتی از شوق زندگی لبریز می شدم، نقاشی می کشیدم. در کنار خرید تمبر و کتاب، خرید وسایل نقاشی بخش عمده پول تو جیبی مرا از آن خود می‌کرد.

از آنجا که چند بار در مسابقات نقاشی در دوره راهنمایی و دبیرستان اول شده بودم، تصمیم گرفتم در دانشگاه نقاشی بخوانم، اما نمی دانستم برای قبول شدن در کنکور نقاشی باید به کلاس طراحی بروم! برای همین به جای رشته نقاشی در رشته معماری قبول شدم که بیش از طراحی، بر ریاضیات استوار بود. معماری خواندم و در ادامه سینماگر شدم اما مِهر نقاشی با من ماند تا نزدیک به چهل سال بعد که دوباره شروع کردم.

داستان از جایی شروع شد که شروع به نوشتن یک رمان با شخصیت محوری یک خانم نقاش کردم، اما هر چه می نوشتم، دختر داستان من نقاش نمی شد و معمار از کار در می آمد! فکر کردم اگر نقاشی بکشم دختر قصه را بهتر درک می کنم. برای همین وسایل نقاشی خریدم و با جستجو در اینترنت و یادگیری تکنیک اکریلیک شروع به نقاشی کردم.

چند ماه بعد رمان را کنار گذاشتم و همانند دوران کودکی و نوجوانی شروع به نقاشی کردم. اتفاقی افتاده بود! شوقی از درون مرا تشویق به ادامه راه می کرد تا جایی که حتی روی دیوار خانه دوستان، خانه خودمان و اشیای مختلف که ظاهرا کارآیی خود را از دست داده بودند هم نقشی می کشیدم. نقش هایی از زیبایی پیرامون، زخم های روحم، مهربانی خانواده کوچکم و البته قصه زنان جامعه که رنج روح و جسم‌شان را بر من می گشودند.

هر تابلوی این نمایشگاه داستانی دارد و چون من سینماگری قصه‌گو هستم، همانند فیلم، برای نمایش هر قصه، متناسب با محتوا و موضوع آن، روش و تکنیک متفاوتی برگزیدم. با این حساب، نقاشی های من بر اساس آموزه ها، تکنیک و روش مشخصی ندارند و راه خود را می روند، اما از روحی واحد سرچشمه گرفته شده اند. روح من و چرا که نه!»

گالری شلمان

نمایشگاه گروهی نقاشی و نقاشی خط با عنوان «تجربه های نو در هنرهای تجسمی ۲» به کیوریتوری پژمان دادخواه و علی مزارعی روز جمعه ۱۶ شهریورماه در گالری شلمان آغاز می شود و تا ۲۱ شهریور ادامه دارد. گالری شلمان در میرداماد، نرسیده به شریعتی، رودبارغربی (جنوبی)، کوچه کاووسی، پلاک ۲۷ قرار دارد.

در این نمایشگاه آثاری از فائزه افجه نیا، رویا ارمکیان، مژگان بخشی، طناز پریشان زاده، آیناز دقیقی، آیلار محمدی، الهام گردون زاده، صغری دمیرچی لو، غزال جوان، عاطفه حیدری، سیده لیلا موسوی، لیلاگازر، میرفرهاد مقیمی، مریم عیسوی، ماهـرخ ملک، هاله یزدانی و نازنین نبوی به نمایش در می آید.

گالری فردا

نمایشگاه آثار جواد عقیلی آخرین نسل از نسل طلایی نقاشان قهوه‌خانه‌ای با عنوان «مروری بر نقاشی قهوه‌خانه‌ای ایران» در آستانه ماه محرم از روز جمعه ۱۶ شهریورماه در گالری فردا به نشانی خیابان کریمخان زند، خیابان حسینی، کوچه اعرابی۶، پلاک ۲، طبقه دوم گشایش می یابد و تا ۲۸ شهریور ادامه دارد.

گالری سایه

نمایشگاه عکس فرهاد جاوید با عنوان «چشم انداز میان دو تاریکی» روز جمعه ۱۶ شهریورماه در گالری سایه به آدرس خیابان کریمخان، خیابان سنایی، خیابان سیزدهم، شماره ۲۱ افتتاح می شود. این نمایشگاه شامل ۴۶ عکس از تئاترهای سه سال اخیر است که فرهاد جاوید آنها را هنرمندانه تصویر کرده است.

گالری ساربان

نمایشگاه نقاشی‌های علی‌اکبر جهانگرد با عنوان «خانه اگر هست ...» روز ۱۶ شهریورماه در گالری ساربان افتتاح می‌شود. خانه و ویرانی از دغدغه‌های این نقاش بوده و در دوره‌های مختلف این موضوع را دنبال کرده ‌است.

این نمایشگاه تا روز دوشنبه ۲۶ شهریور ادامه خواهد ‌داشت و علاقمندان می‌توانند برای تماشای آثار همه روزه به جز سه شنبه‌ها به گالری ساربان مراجعه کنند. این گالری در خیابان سهروردی شمالی، هویزه غربی، نبش خیابان شهیدیوسفی، پلک۱۳۰ واقع شده است.

گالری ایده

نمایشگاه عکس های رخساره شجاع الدین با عنوان «شال های رنگی» از روز جمعه ۱۶ شهریورماه در گالری ایده به نشانی میدان هفت تیر، خیابان قائم مقام، میدان شعاع، خیابان هجدهم، پلاک۲۶ برگزار می شود.

گالری شیث

نمایشگاه گروهی «حس پنهان» به کیوریتوری پگاه نصراللهی از ۱۶ تا ۲۱ شهریورماه در گالری شیث واقع در چهارراه ولیعصر، ضلع جنوبی پارک دانشجو کوچه شیرزاد شرقی برپا می شود.

گالری مریم

نمایشگاه آثار گروه هنری دیزانو؛ مرجان مظلومی و الهه دهقان با عنوان «از اعماق» روز جمعه ۱۶ شهریور در گالری مریم به نشانی خیابان کریمخان‌زند، نبش خیابان نجات‌اللهی شمالی، بوستان حضرت مریم (س) افتتاح می شود و تا ۲۷ همین ماه ادامه دارد.

گالری ویستا

نمایشگاه نقاشی و دوخت سرمه عرب با عنوان «خواب شیرین» جمعه ۱۶ شهریور ساعت ۱۶ در گالری ویستا به نشانی خیابان مطهری، خیابان میرعماد، کوچه دوازدهم، پلاک۱۱ آغاز به کار می کند.

گالری یاسمین

نمایشگاه طراحی، نقاشی، حجم و چاپ دستی با عنوان «حس هفتم» به کیوریتوری رویا شهسوار از جمعه ۱۶ شهریورماه در گالری یاسمین واقع در خیابان خردمند جنوبی، نرسیده به بلوار کریمخان زند، ساختمان افسر، پلاک ٧٠، طبقه اول افتتاح می شود.

گالری هپتا

نمایشگاه گروهی دیجیتال آرت با عنوان «پنجاه در پنجاه» به انتخاب بهنام رییسیان جمعه ۱۶ شهریورماه در گالری هپتا واقع در خیابان کریمخان زند، خیابان ایرانشهر، ضلع غربی پارک هنرمندان، بن‌بست نیکوشهر، شماره ۳، طبقه همکف افتتاح می شود.