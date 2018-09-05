واکنش حماس به حکم دادگاه رژیم صهیونیستی درباره «خان احمر»

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العهد، جنبش مقاومت اسلامی فلسطین( حماس) به حکم دادگاه رژیم صهیونیستی درباره روستای خان احمر واکنش نشان داد.

جنبش حماس حکم دادگاه عالی رژیم صهیونیستی درباره روستای الخان الاحمر را به شدت محکوم کرد.

حماس بیان کرد: این حکم جنایت جدیدی است که به جنایات شنیع رژیم صهیونیستی علیه ملت فلسطین افزوده می شود. این دادگاهها جز ادوات و ابزاری برای اجرای سیاست های مقامات صهیونیست نیست.

شایان ذکر است که قبلا منابع فلسطینی در تیرماه گذشته اعلام کرده بودند: تحولات میدانی الخان الاحمر در کرانه باختری به اوج خود رسیده است. بر اساس این گزارش، گفته شد که صهیونیستها بخشی از منطقه الخان الاحمر را تخریب کرده و به دنبال تداوم روند تخریب هستند