جایگاه «سی.ان.جی» منطقه «همدانک» استانداردسازی شد

عباس شوندی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به حساسیت جایگاه‌های «سی ان جی» از نظر ایمنی و خطرات احتمالی، بیان کرد: استانداردسازی جایگاه‌های «سی ان جی» همدانک با توجه به مشکل بوجود آمده چند ماهه توسط صاحبان جایگاه و با نظارت و پیگیری شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران و تأییدیه اداره استاندارد انجام شد.

وی افزود: مشکل بوجود آمده چند ماهه در جایگاه «سی.ان.جی» همدانک و لزوم رفع هرگونه موانع و نواقص در خدمت رسانی این جایگاه به شهروندان با اهتمام اعضای شورای اسلامی شهر مورد پیگیری قرار گرفت که : با لطف خدا هم اکنون نقص فنی و تعطیلی بلند مدت در این جایگاه رفع و استاندارد سازی شد و پس از برنامه ریزی ها و تمهیدات لازم از سوی مدیریت جایگاه های «سی.ان.جی» شهرداری نسیم شهر، مجدداً به چرخه خدمت رسانی و بهره برداری رسید و آماده خدمت رسانی به شهروندان است.

شوندی در ادامه افزود: مدیریت شهری نسیم شهر با انجام تمهیدات لازم از سوی مدیریت جایگاههای «سی.ان.جی»، در جهت استاندارد سازی این جایگاه ، اقدامات لازم را به عمل آورده که در نهایت در مرحله صدور گواهینامه استاندارد قرار گرفت.

شهردار نسیم شهر با اشاره به اینکه در حال حاضر این جایگاه پس از تست ۴۸ ساعته از سوی اداره استاندارد، به طور شبانه روزی آماده ارائه خدمات سوخت رسانی به ناوگان حمل و نقل شهری است گفت: در این رابطه ضمن تقدیر و تشکر از صبر و حوصله شهروندان گرامی، خواستار همکاری و رعایت اصول ایمنی در موقع سوخت گیری از سوی رانندگان وسائط نقلیه هستیم.