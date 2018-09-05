تاکید رئیس جمهور بر استفاده از نیروهای بومی در همه مناطق است

به گزارش خبرنگار مهر، انوشیروان محسنی بندپی عصر امروز در مراسم افتتاح پایانه صادراتی ایرانول در ماهشهر اظهار کرد: توفیقی حاصل شد که از دو واحد اقتصادی بسیار خوب که رعایت مسائل زیست محیطی را هم در بندر امام از شهرهای استان خوزستان رعایت کرده‌اند بازدید و مورد افتتاح قرار دهیم.

وی افزود: در پتروشیمی غدیر پنج پروژه در راستای اهداف زیست محیطی راه اندازی شد تا بتوانیم ۷۰ متر مکعب آب در ساعت با استفاده از آخرین تکنولوزی بومی، تصفیه شود.

محسنی بندپی ادامه داد: پروژه نوسازی و بازسازی پمپاژ هایی هم در این واحد در راستای اشتغال نیروهای توانمند و با انگیزه این شهرستان صورت گرفته است.

سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در خصوص دیگر پروژه افتتاحی امروز در ماهشهر نیز گفت: پروژه پایانه صادراتی شرکت نفت ایرانول هم مدرنترین پایانه های انتقال مواد نفتی است که با ظرفیت ۲۵ هزار تن و داشتن هفت مخزن در مجموع ۲۵ هزار متر مکعب امروز به بهره برداری رسید.

محسنی بندپی اضافه کرد: از مزیت‌های این پروژه که به خط ریلی سراسری کشور متصل شده این است که پتانسیل و عزم و اراده در نیروهای با انگیزه و متخصص داخلی را نشان می دهد. همین مخازنی که اشاره شد توسط نیروهای متخصص در شرکت تامین اجتماعی ساخته شده است.

وی گفت: ما باید در روی فراهم سازی بیشتر شرایط اینچنینی کار کنیم و از ظلمی که استکبار جهانی بر علیه کشور، ملت و نظام ما تحمیل کرده با تکیه بر همین نیروهای مردمی و مردم نهاد کردن اقتصاد کشور و بهره گیری از تمامی ظرفیتهای موجود؛ رهایی یابیم.

سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی همچنین در خصوص شهرستان ماهشهر تصریح کرد: اینجا قطب پتروشیمی کشور است که صنایع پائین دستی آن در حال فعال شدن است که این صنایع می تواند اشتغال بسیار خوبی را برای مردم منطقه و کشور ایجاد کند و در امر افزایش صادرات اثر گذار باشد.

محسنی بندپی ادامه داد: امید داریم که بتوانیم این قبیل اتفاقات خوشایند را تداوم ببخشیم و شرایطی را فراهم کنیم که روز به روز این فعالیتها گسترده از شود.

وی گفت: دولت در سال ۹۷، تعهد کرده تا ۹۵۰ هزار اشتغال را در کشور از طریق اجرای طرحهای فراگیر، روستایی، کارورزی، کارآموزی و فعالیتهای خوبی همچون این صنایع ایجاد کند.

وی عنوان کرد: ما محدودیتی با توجه به تلاش استاندار خوزستان در بحث ایجاد زمینه های اشتغال؛ قائل نشدیم و دوشنبه هفته آینده نیز در تهران جلسه ای را درباره اختصاص وام اشتغال به متقاضیان خواهیم کرد.

محسنی بندپی با اشاره به لزوم استفاده از نیروهای بومی در منطقه تصریح کرد: رئیس جمهور روز گذشته اشاره بسیار خوبی به استفاده از نیروهای بومی داشتند که تمام واحدهایی که در جاهای مختلف راه اندازی می شوند از نیروهای بومی همان منطقه استفاده کنند.

سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تاکید کرد: تلاش و عزم و اراده در این است تا تمام واحدهایی که در اینجا راه اندازی می شود از نیروهای بومی این منطقه و این استان استفاده شود و در این باره نیز استاندار به طور مستقیم رصد می کند.

محسنی بندپی گفت: ما موضوع اشتعال را معطوف به یک صنعت و دسته نکردیم و دسته هایی که این مزیت را دارند همچون مشاغل روستایی و صنعت پتروشیمی و صنایع پائین در استان شناسایی و احصا کرده ایم.