رزمایش سپاهیان محمدرسول الله (ص) در رفسنجان برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ علی سلطانی ظهر چهارشنبه در نشست خبری با اشاره به شرایط کنونی و توطئه های دشمن علیه کشور اظهار داشت: در این شرایط نیاز است که یک وحدت و ایستادگی همه جانبه در مقابل دشمن داشته باشیم تا دشمن نیز مراقب حرف زدن ها و تهدیدهایش باشد.

وی تصریح کرد: در شرایطی که دشمنان جمهوری اسلامی به ویژه آمریکای خبیث در عرصه اقتصادی و فرهنگی دست به تهدید و تحریم علیه کشورمان زده است لازم است که انسجام و آمادگی جمهوری اسلامی به نمایش گذاشته شود.

فرمانده سپاه رفسنجان در ادامه اظهار کرد: اولین مرحله رزمایش سپاهیان محمد رسول الله ۲ از ۹ الی ۲۹ شهریورماه در قالب اعزام گروه های جهادی به مناطق محروم و خدمت رسانی به محرومان در حاشیه شهر و روستاها با همکاری بهزیستی و کمیته امداد امام (ه) در مسائل عمرانی، علمی، آموزشی، فرهنگی، سلامت و بهسازی و مرمت مسکن محرومان انجام می شود.

سلطانی «وحدت، ایستادگی و پیشرفت» را شعار رزمایش سپاهیان محمد رسول الله (ص) ۲ اعلام کرد و گفت: نزدیک به هفت هزار گروه جهادی در سراسر کشور در ایام رزمایش با هدف کمک به مردم و دولت وظیفه خدمات رسانی به محرومان را انجام می دهند. در استان کرمان نیز ۳۵۰ گروه جهادی و در شهرستان رفسنجان ۲۰ گروه جهادی اعزام خواهند شد که دو گروه در قالب اردوی سلامت و گروههای اردوهای پایگاههای محلات در مناطق محروم شهرستان حضور می یابند.

فرمانده سپاه ناحیه مقاومت بسیج شهرستان رفسنجان گفت: مرحله دوم رزمایش در قالب بکارگیری گردان های بیت المقدس و حوزه های مقاومت محلات برگزار می شود.

وی ابراز داشت: این رزمایش در شهرستان رفسنجان با حضور گردان های حوزه های مقاومت خاتم الانبیاء، حضرت رسول (ص)، صاحب الزمان بهرمان نوق و سید الشهداء قاسم آباد در روزهای ۲۴ و ۲۵ شهریورماه جاری در اردوگاه شهید میرافضلی واقع در کیلومتر ۲۰ جاده رفسنجان به انار برگزار می شود.

سلطانی آموزش های یگانی، تمرین های تاکتیکی خاص گردان ها و برنامه های فرهنگی و مذهبی را از جمله برنامه های اولین روز از رزمایش عنوان کرد و افزود: در دومین روز از رزمایش صبحگاه مشترک نیروهای مسلح شهرستان با حضور گردان ها، بسیجیان و مسئولان شهرستان برگزار می شود.

فرمانده سپاه رفسنجان در بخش دیگری از سخنان خود با گرامیداشت هفته دفاع مقدس و برشمردن ویژه برنامه های این هفته در استان و شهرستان بیان داشت: تجمع ۳۰ هزاری نفری بسیجیان با عنوان «اقتدار عاشورایی» در شهر کرمان با حضور بسیجیان سراسر استان با هدف به نمایش گذاشتن قدرت نظام مقدس جمهوری اسلامی در مقابل اراجیف و عربده کشی دشمنان در این هفته برگزار می شود.

سلطانی همچنین از برپایی تور رسانه ای بازدید از طرح های اقتصاد مقاومتی و گروه های جهادی ناحیه مقاومت بسیج قبل از ایام رزمایش خبر داد.

فرمانده سپاه رفسنجان به عنوان دبیر ستاد برگزاری یادواره شهدای شهرستان در پایان از برگزاری یادواره سرداران و ۹۴۰ شهید سرافراز این شهرستان در ۱۱ بهمن همزمان با گرامیداشت چهل سالگی انقلاب اسلامی خبر داد و اضافه کرد: کنگره بزرگداشت شش هزار و ۵۰۰ شهید استان کرمان نیز اسفندماه جاری برگزار خواهد شد.