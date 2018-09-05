۲۰۰۰ ﻭاﺣﺪ ﺻﻨﻌﺘﻲ ﺩﺭ اﺳﺘﺎﻥ ﺳﻤﻨﺎﻥ ﻓﻌﺎﻝ اﺳﺖ

ﺑﻪ ﮔﺰاﺭﺵ ﺧﺒﺮنگار ﻣﻬﺮ, ﺳﻌﻴﺪ ﻧﺎﺟﻲ عصر ﭼﻬﺎﺭﺷﻨﺒﻪ ﺩﺭ ﺟﻠﺴﻪ ﺷﻮﺭاﻱ اﺩاﺭﻱ ﺁﺭاﺩان بابیان اینکه ﺑﻴﺶ اﺯ ﺩﻭ ﻫﺰاﺭ ﻭاﺣﺪ ﺻﻨﻌﺘﻲ ﺩﺭ اﺳﺘﺎﻥ ﺳﻤﻨﺎﻥ ﻓﻌﺎﻝ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺳﻬﻢ ویژه‌ای ﺭا ﺩﺭ ﻧﺮﺥ اﺷﺘﻐﺎﻝ اﻳﻦ ﻣﻨﻂﻘﻪ اﻳﻔﺎ می‌کند، تأکید کرد: ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﮔﺮﻣﺴﺎﺭ ﺩﺭ ﻣﺠﺎﻭﺭﺕ ﺑﺎ ﭘﺎﻳﺘﺨﺖ ﺑﺴﺘﺮ ﺧﻮﺑﻲ ﺭا ﺑﺮاﻱ سرمایه‌گذاری ﺩﺭ ﺑﺨﺶ ﺻﻨﻌﺖ ﻓﺮاﻫﻢ ﻛﺮﺩﻩ و این شرایط در آردان نیز به‌خصوص در حوزه کشاورزی صدق می‌کند.

وی بابیان اﻳﻨﻜﻪ اﻳﺠﺎﺩ اﺷﺘﻐﺎﻝ مهم‌ترین ﺭﻭﻳﻜﺮﺩ ﺩﻭﻟﺖ ﺑﺮاﻱ ﻛﺎﻫﺶ آسیب‌های اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﺳﺖ، ﺑﻴﺎﻥ ﻛﺮﺩ: اﻳﺠﺎﺩ اﺷﺘﻐﺎﻝ ﺑﺮاﻱ فارغ‌التحصیلان ﺩاﻧﺸﮕﺎﻫﻲ ﺩﺭ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﻛﺎﺭ ﺩﻭﻟﺖ ﺩﺭ اﻳﻦ ﻣﻨﻂﻘﻪ ﻗﺮاﺭ ﺩاﺭﺩ چراکه معتقدیم اﺷﺘﻐﺎﻝ ﺟﻮاﻧﺎﻥ می‌تواند ﻋﺎﻣﻞ اﺻﻠﻲ ﻛﺎﻫﺶ آسیب‌ها و جرائم ﺑﺎﺷﺪ.

ناجی بابیان اینکه ﺁﻣﺎﺭ جرائم ﻧﺰاﻉ و ﺩﺭﮔﻴﺮﻱ و ﺳﺎﻳﺮ جرائم ﺧﺸﻦ ﺩﺭ اﺳﺘﺎﻥ ﺳﻤﻨﺎﻥ ﻣﺤﺪﻭﺩ اﺳﺖ، تاکید کرد: اﻣﺮﻭﺯ اﺯ اﻣﻨﻴﺖ ﺩﺭ ﻛﺸﻮﺭ ﺑﺮﺧﻮﺭﺩاﺭ ﻫﺴﺘﻴﻢ و لذا ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺷﻜﻨﺎﻥ ﺩﺭ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮاﻥ ﻣﻬﻢ‌ﺗﺮﻳﻦ ﻫﺪﻑ ﭘﻴﮕﻴﺮﻱ ﺷﻮﺩ.

وی افزود: یکی از اولویت‌های اصلی دولت در استان سمنان اشتغال است که در حوزه کشاورزی، صنعتی، صنایع تبدیلی، معدن و گردشگری برنامه‌ریزی شده است.