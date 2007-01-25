۵ بهمن ۱۳۸۵، ۱۲:۰۰

در پیام مهندس علی آبادی به کاروان اعزامی به بازیهای آسیایی زمستانی:

پیام رسان محبت و دوستی ملت سرافراز ایران به ملل آسیایی باشید

رئیس سازمان تربیت بدنی برگزاری ششمین دوره بازیهای آسیایی زمستانی در کشور چین را فرصتی مناسب برای تعمیق و گسترش دوستی ها بین کشورهای آسیایی عنوان کرد .

به گزارش خبرگزاری مهر، مهندس محمد علی آبادی در پیامی در آستانه آغاز ششمین دوره بازیهای آسیایی اظهار داشت : بی شک برگزاری بازیهای ورزشهای زمستانی، فرصت مغتنمی برای ورزش جمهوری اسلامی ایران است تا با استفاده ازاستعدادهای بالقوه موجود در ورزشهای زمستانی، باردیگر شاهد بروز توانمندیهای جوانان این مرز و بوم درعرصه بازیهای قاره پهناور آسیا باشیم.

وی اضافه کرد: وظیفه خویش می دانم ضمن آرزوی موفقیت برای کاروان ورزشی ایران دربازیهای ورزشهای زمستانی ، ابراز امیدواری کنم درکنار نیل به موفقیت در این بازیها ، تک تک اعضای کاروان اعزامی، پیام رسان محبت و دوستی ملت سرافراز ایران به ملل آسیایی شده و درعین حال مروج صلح و دوستی بین کشورهای قاره باشند.
