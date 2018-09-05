شهردار منتخب کرج عامل اتحاد میان سیزده عضو شورا باشد

به گزارش خبرنگار مهر، عباس زارع شامگاه چهارشنبه بعد از اتمام جلسه فوق‌العاده انتخاب شهردار منتخب کلان‌شهر کرج، در جمع خبرنگاران، اظهار کرد: همه دستگاه‌های اجرایی باید در کنار هم کار کنند تا بهترین نتایج در شهر کرج و در کنار فعالیت‌های شهرداری عملیاتی شود.

رئیس شورای شهر کرج ادامه داد: شهردار منتخب باید عامل اتحاد میان سیزده عضو شورای شهر باشد و من هم امانت‌دار ۱۲ عضو دیگر شورای شهر و همکاران خود خواهم بود تا در کنار شهردار منتخب کرج برای پیشبرد برنامه‌های شهری کارکنیم و امید را به مردم شهرمان برگردانیم.

وی گفت: به شهردار منتخب توصیه می‌کنم که به دنبال استفاده بهینه از منابع موجود در شهر باشد و مبارزه با مظاهر فساد را هم در سیستم شهرداری پیاده‌سازی و دنبال کند.

زارع بیان کرد: بهره‌گیری از ظرفیت بزرگ کرج از منظر منابع انسانی و مادی در امور شهری در کنار مدیریت شهردار جدید در شهر کرج اجرایی خواهد شد.

رحیم خستو سخنگوی شورای شهر کرج نیز در ادامه گفت: شورای شهر کرج چند وقتی درگیر تعیین و انجام مرحله انتخاب هیئت‌رئیسه جدید شورا برای سال دوم فعالیت آن بود که انجام شد.

وی در ادامه گفت: مرحله بعدی کار شورا انجام پروسه انتخاب شهردار کلان‌شهر کرج بود که مطابق درخواست وزارت کشور و به دلیل اهمیت موضوع در طی جلسات رسمی و فوق‌العاده شورای شهر کرج به این مهم پرداختیم.

سخنگوی شورای شهر کرج افزود: هر دو کاندید نهایی تصدی کرسی شهرداری کرج که از سرمایه‌های این شهر هستند در جلسه فوق‌العاده امروز عصر شورای شهر این کلان‌شهر به ارائه برنامه‌های خود پرداختند و درنهایت سیروس شفقی با ۹ رأی موافق مقابل ۴ رأی هیربد معصومی به‌عنوان شهردار کرج انتخاب شد.

وی عنوان کرد: امید است شهردار منتخب کرج بعدازاین مرحله با طی مراحل قانونی و سپس اعلام نظر وزرت کشور بتواند بر کرسی این منصب تکیه زند.