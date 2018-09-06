آغاز المپیاد فرهنگی ورزشی خواهران بسیجی کشور در تبریز

به گزارش خبرنگار مهر، المپیاد فرهنگی ورزشی خواهران بسیجی کشور در رشته‌های جودو، دوومیدانی، کاراته، تکواندو، تیرکمان و تیراندازی با تفنگ بادی به مدت سه روز با یکدیگر به‌ رقابت می‌پردازند.

این المپیاد با حضور چهار هزار ورزشکار خواهر بسیجی در قالب ۷۵ تیم از ۳۰ سپاه استانی برگزار می شود.

قهرمان این رقابت ها علاوه بر دریافت جوایز نقدی امکان ورود به تیم ها در سطح ملی و لیگ برتر بانوان را در رشته های مختلف خواهند یافت.

در این مسابقات از استان آذربایجان شرقی هم ۴۲ نفر در تمام رشته های ورزشی حضور دارند.

گفتنی است، این رقابت ها تا ۱۵ شهریور در تبریز ادامه خواهد داشت.