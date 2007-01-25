به گزارش خبرنگار مهر در ساری، استاندار مازندران شامگاه چهارشنبه در جمع اعضای خانه مطبوعات استان در محل استانداری ، افزود: رسانه ها با نقد منصفانه می توانند مدیران دستگاههای اجرائی را در توسعه و پیشرفت استان کمک کنند.

شفقت گفت: البته رسانه ها نباید مداح مسئولان باشند بلکه باید در واقع خواسته‌های به حق مردم را به اطلاع مسئولین برسانند.

استاندار مازندران با تاکید بر حل مشکلات اصحاب رسانه ، اظهار داشت: در حد توان نسبت به حل مشکل معیشتی آنان تلاش خواهم کرد.

شفقت تصریح کرد: خبرنگاران باید با خرد جمعی و برنامه ریزی دقیق، مسئولان را برای خدمت بیشتر، همواره پاسخگو بدانند.

حسین علیزاده، رئیس خانه مطبوعات مازندران نیز در این دیدار در سخنانی گفت: سه روزنامه و 26 هفته نامه و نمایندگان رسانه های کشوری و خبرگزاری ها در استان فعالیت دارند.

وی خاطر نشان کرد: مشکل مهم اصحاب رسانه تامین منابع مالی و حل مشکل معیشتی این قشر می باشد.