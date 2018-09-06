به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از حوزه هنری زنجان؛ نمایش «بی‌بی گل» نوشته محمدباقر نباتی‌مقدم و به کارگردانی رضا یاوری، از ۱۸ الی۲۲ شهریور ماه ۹۷ ساعت ۱۹ در پلاتو ماندگار زنجان میزبان علاقمندان به تئاتر خواهد بود.

در نمایش «بی‌بی گل»؛ مینا نظری، فاطمه مولودی، سیده‌لیلا حسینی، زهره مسلمیون و آزیتا بابایی به ایفای نقش خواهند پرداخت.

«بی‌بی گل» کاری از گروه تئاتر عرفان است که با حمایت از سوی واحد هنرهای نمایشی حوزه هنری استان زنجان و همکاری انجمن هنرهای نمایشی استان تولید و آماده اجرا شده است.

نمایش پسران زن همسایه«بی‌بی گل» به نویسندگی محمدباقر نباتی‌مقدم و به کارگردانی رضایاوری در پلاتو ماندگار زنجان اجرا می شود. در این نمایش اصغر شعبانی به عنوان مشاور کارگردان با گروه تئاتر عرفان همکاری

طراح صحنه و لباس و طراح نور نمایش «بی‌بی گل»، را به ترتیب رضایاوری و احد رمضانلو بر عهده خواهند داشت.

لازم به یادآوری است، پسران زن همسایه «بی‌بی گل» از ۱۸ الی ۲۲ شهریورماه ۹۷ ساعت ۱۹ در فرهنگسرای امام‌خمینی(ره) میزبان تماشاگران و علاقمندان به تئاتر خواهد بود.