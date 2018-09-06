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۱۵ شهریور ۱۳۹۷، ۹:۴۴

مدیرکل آموزش و پرورش استان زنجان:

۳۴ هزار دانش‌آموز زنجانی در برنامه‌های اوقات فراغت شرکت کردند

۳۴ هزار دانش‌آموز زنجانی در برنامه‌های اوقات فراغت شرکت کردند

زنجان-مدیرکل آموزش و پرورش استان زنجان گفت: در تابستان سال جاری ۳۴ هزار دانش‌آموز زنجان در برنامه‌های اوقات فراغت شرکت کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، مریم رشتچی شامگاه چهارشنبه در آئین اختتامیه اوقات فراغت، به طرح اوقات فراغت دانش آموزان در استان زنجان اشاره کرد و گفت: ۳۶۰ پایگاه اوقات فراغت در آموزش‌وپرورش زنجان در طول تابستان امسال فعال بود.

وی اظهار کرد: در تابستان سال جاری ۳۴ هزار دانش‌آموز زنجان در برنامه‌های اوقات فراغت شرکت کردند.

مدیرکل آموزش‌وپرورش استان زنجان گفت: خوشبختانه در تابستان سال جاری استقبال دانش آموزان از برنامه‌های اوقات فراغت نسبت به تابستان سال گذشته بسیار خوب بود.

رشتچی تأکید کرد: این طرح امسال با شعار حمایت از کالای ایرانی و مهارت‌آموزی اجرا شد و هدف از شعار پیش‌بینی‌شده برای برنامه‌های اوقات فراغت امسال  زمینه‌سازی برای کارآفرینی و اشتغال «هر دانش‌آموز یک مهارت» بود.

وی افزود: طرح اوقات فراغت در ایام تابستان همه‌ساله با رویکرد کشف و هدایت استعدادهای دانش‌آموزان برگزار شد.

مدیرکل آموزش‌وپرورش استان زنجان تصریح کرد:  برنامه‌ها و کلاس‌های پیش‌بینی‌شده برای دانش‌آموزان در فعالیت‌ها و رشته‌های مختلف ازجمله رشته‌های قرآنی، علمی، آموزشی، فناوری، هنری، ورزشی، اردویی و فرهنگی بود.

کد مطلب 4395515

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