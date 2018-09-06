به گزارش خبرنگار مهر، مریم رشتچی شامگاه چهارشنبه در آئین اختتامیه اوقات فراغت، به طرح اوقات فراغت دانش آموزان در استان زنجان اشاره کرد و گفت: ۳۶۰ پایگاه اوقات فراغت در آموزش‌وپرورش زنجان در طول تابستان امسال فعال بود.

وی اظهار کرد: در تابستان سال جاری ۳۴ هزار دانش‌آموز زنجان در برنامه‌های اوقات فراغت شرکت کردند.

مدیرکل آموزش‌وپرورش استان زنجان گفت: خوشبختانه در تابستان سال جاری استقبال دانش آموزان از برنامه‌های اوقات فراغت نسبت به تابستان سال گذشته بسیار خوب بود.

رشتچی تأکید کرد: این طرح امسال با شعار حمایت از کالای ایرانی و مهارت‌آموزی اجرا شد و هدف از شعار پیش‌بینی‌شده برای برنامه‌های اوقات فراغت امسال زمینه‌سازی برای کارآفرینی و اشتغال «هر دانش‌آموز یک مهارت» بود.

وی افزود: طرح اوقات فراغت در ایام تابستان همه‌ساله با رویکرد کشف و هدایت استعدادهای دانش‌آموزان برگزار شد.

مدیرکل آموزش‌وپرورش استان زنجان تصریح کرد: برنامه‌ها و کلاس‌های پیش‌بینی‌شده برای دانش‌آموزان در فعالیت‌ها و رشته‌های مختلف ازجمله رشته‌های قرآنی، علمی، آموزشی، فناوری، هنری، ورزشی، اردویی و فرهنگی بود.