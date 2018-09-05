برخی می خواهند همه مشکلات کشور را به گردن دولت بیاندازند

به گزارش خبرنگار مهر، سید حسن قاضی زاده هاشمی چهارشنبه شب در جمع اعضای هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند، اظهار کرد: سیاست خارجی، داخلی و دستگاه های تبلیغاتی در موفقیت هر کشوری بسیار موثر است.

وی با بیان اینکه امروز سیاست داخلی و اداره کشور بسیار اهمیت دارد، افزود: برخی با ذکاوت و برخی بدون ذکاوت می خواهند همه مشکلات موجود در کشور را بر گردن دولت بیاندازند.

وی با بیان اینکه تحریم ها بدون تردید در معیشت و زندگی مردم اثرگذار است، گفت: شرایط فرهنگی و رعایت دین و اخلاق در پیشرفت هر جامعه از جمله ایران اثرگذار است و باید مورد توجه قرار گیرد.

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی عنوان کرد: در کشور خدمات انجام شده بسیار بوده که باید زبان سپاس داشت و نباید همیشه زبان کفر داشته باشیم.

وی با اشاره به اینکه دستگاه های تبلیغی در شرایط و اوضاع فعلی کشور تاثیر گذار خواهند بود، گفت: خوشبختانه طی سال های گذشته اقدامات بسیار خوبی در حوزه سلامت و پزشکی در استان خراسان جنوبی انجام شده است به صورتی که تجهیزات پزشکی امروز در استان قابل قیاس با سال های گذشته نیست.

قاضی زاده هاشمی با بیان اینکه امروز متاسفانه در بخش فرهنگی خوب رفتار نمی کنیم، عنوان کرد: دانشگاه علوم پزشکی بیرجند رتبه دوم کشوری را دارد که نشان از وجود افراد مستعد و فرهنگی در استان است.

وی ادامه داد: یکی از اعمال صالح در دنیا فعالیت کسانی است که در حوزه سلامت و درمان مردم تلاش می کنند.

کشور در وضعیت فعلی نیازمند هم افزایی است

محمدمهدی مروج الشریعه، استاندار خراسان جنوبی نیز در این جلسه اظهار کرد: بیش از دو هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان خدمات در هفته دولت در استان افتتاح و کلنگ زنی شده است.

وی با بیان اینکه در وضعیت کنونی کشور باید همه در کنار یکدیگر قرار بگیرند و با همت و امیدبخشی به مردم پیش روند، افزود: مملکت در وضع فعلی به هم افزایی نیاز دارد.

استاندار خراسان جنوبی ادامه داد: اگر بتوانیم مقطع زمانی را تا دو سال دیگر ادامه دهیم و سختی ها را تحمل کنیم در برخی معادلات جهانی تاثیر گذار خواهیم بود.

وی بیان کرد: مقرر شده که وزیر راه نیز برای کلنگ زنی راه آهن استان که جزء بزرگ ترین پروژه های استان است، در استان خراسان جنوبی حضور یابند.