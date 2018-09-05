ترامپ: احتمال دیدار با روحانی را رد نمی کنم/ آماده مذاکره هستم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بی بی سی، «دونالد ترامپ» رئیس جمهور آمریکا بار دیگر از آمادگی خود برای مذاکره با طرف ایرانی در خصوص موارد اختلاف خبر داد.

وی پس از دیدار با امیر کویت همچنین از احتمال دیدار خود با «حسن روحانی» رئیس جمهور ایران سخن گفت.

روحانی قرار است برای شرکت در مجمع عمومی سازمان ملل به آمریکا برود.

ترامپ که پیشتر نیز مدعی شده بود حاضر است با ایران مذاکره کند، بار دیگر گفت اگر ایرانی ها بخواهند، با آنها مذاکره می کند.

به ادعای ترامپ ایران در حال حاضر در وضعیت بحرانی است و تنها به فکر نجات خود به عنوان یک کشور است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود هشدار داد در صورت وقوع کشتار در ادلب، واشنگتن خشمگین خواهد شد.