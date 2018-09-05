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۱۵ شهریور ۱۳۹۷، ۰:۱۱

در دیدار با امیر کویت مطرح شد؛

ترامپ: احتمال دیدار با روحانی را رد نمی کنم/ آماده مذاکره هستم

ترامپ: احتمال دیدار با روحانی را رد نمی کنم/ آماده مذاکره هستم

رئیس جمهور آمریکا بار دیگر مدعی شد اگر طرف ایرانی بخواهد، حاضر به مذاکره است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بی بی سی، «دونالد ترامپ» رئیس جمهور آمریکا بار دیگر از آمادگی خود برای مذاکره با طرف ایرانی در خصوص موارد اختلاف خبر داد.

وی پس از دیدار با امیر کویت همچنین از احتمال دیدار خود با «حسن روحانی» رئیس جمهور ایران سخن گفت.

روحانی قرار است برای شرکت در مجمع عمومی سازمان ملل به آمریکا برود.

ترامپ که پیشتر نیز مدعی شده بود حاضر است با ایران مذاکره کند، بار دیگر گفت اگر ایرانی ها بخواهند، با آنها مذاکره می کند.

به ادعای ترامپ ایران در حال حاضر در وضعیت بحرانی است و تنها به فکر نجات خود به عنوان یک کشور است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود هشدار داد در صورت وقوع کشتار در ادلب، واشنگتن خشمگین خواهد شد.

کد مطلب 4395541

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    نظرات

    • Mohammad Reza US ۰۱:۱۷ - ۱۳۹۷/۰۶/۱۵
      0 1
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      اگر کسی با ترامپ و یا نمایندگان این ملعون در امریکا دیدار کنند بهتر است تقاضای پناهندگی هم داشته باشند چون کسی که بر خلاف خواسته رهبر انقلاب عمل کند جایش در ایران نیست
    • IR ۰۷:۳۰ - ۱۳۹۷/۰۶/۱۵
      0 1
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      هرگونه مذاکره با آمریکا به ادامه حیات این حکومت سراسر فساد و جنایت کمک می کند.
    • شهروند IR ۰۹:۳۲ - ۱۳۹۷/۰۶/۱۵
      1 0
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      فكرنكنم ديداري صورت بگيره.البته دردنياي سياست هرچيزي امكان پذيره.
    • علی IR ۱۳:۴۸ - ۱۳۹۷/۰۶/۱۵
      0 1
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      یکی نیست به این پدر سوخته بگوید چه تضمینی برای صحبت با تو است؟ همین طور که نتیجه صحبت با رئیس جمهور قبلیتان را زیر پا گذاشتی یک خر دیگر هم صحبت بدون نتیجه تو را زیر پا می گذارد

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