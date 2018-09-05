به گزارش خبرنگار مهر، محمدمهدی زاهدی، شامگاه چهارشنبه در حاشیه بازدید از دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان در جمع خبرنگاران اظهار کرد: آنچه در سیستم آموزشی استان گلستان چه در بخش آموزش عالی، آموزش و پرورش و دانشگاه علمی و کاربردی شاهد بودیم علیرغم کمبودها، اما رویکردهای بسیار خوبی وجود داشت.

وی گفت: بزرگترین مجموعه گلخانه ای در دانشگاه آزاد گرگان، ۶۰ شرکت دانش بنیان در دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی و مرکز رشد و کارآفرینی مایه مباهات است؛ همچنین در برخی از هنرستان های استان قطعات مورد نیاز صنعت و یا پوشاک مدارس تولید می شود و این ها اقدامات ارزشمندی است.

زاهدی به قوانینی که در کمیسیون آموزش در راستای حمایت از کارآفرینی تصویب شده، گریزی زد و افزود: قانون حمایت از شرکت های دانش بنیان، ایجاد صندوق نوآوری و شکوفایی که قریب به سه هزار میلیارد تومان سرمایه دارد، قانون رفع موانع تولید و قانون اصلاح مقررات مالی دولت در این کمیسیون به تصویب رسیده است.

نظام آموزش مهارتی تصویب شد

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: در این قوانین بستر خوبی برای صنعت و دانشگاه گذاشتیم و صنعت می تواند بخشی از مالیات خود را با دانشگاه ها قرارداد ببندد و از قِبل آن نیازهای خود را برطرف کند.

زاهدی با بیان این که به اعضاء هیات علمی اجازه تأسیس شرکت دانش بنیان دادیم، گفت: در کنار آن‌ها قانون نظام آموزش مهارتی کشور را تصویب کردیم که هشت نوع صلاحیت حرفه‌ای و آموزش مهارتی را شناسایی می کند و در آنجا خواسته شده که دولت باید به سمت و سویی برود که تمام نیازهای خود را بر اساس صلاحیت حرفه ای انجام دهد.

وی افزود: یعنی آموزش و پرورش و آموزش عالی باید به سمت آموزش مهارتی بروند.

زاهدی ادامه داد: بنابراین مشاهده می شود که مجلس توانسته بسترهای خوبی برای کارآفرینی ایجاد کند.

فعالیت بیش از ۳۰۰۰ شرکت دانش بنیان

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: قریب به سه هزار و ۲۰۰ شرکت دانش بنیان داریم که در سال ۱۴۰۴ باید به عدد ۲۰ هزار برسد.

زاهدی بیان کرد: اگر این مسائل اجرایی شود در حوزه اشتغال و کارآفرینی نباید دغدغه ای وجود داشته باشد چون همه دستگاه ها باید به سمت و سویی بروند که کارآفرینی و آموزش مهارتی داشته باشند.

وی گفت: این‌ها زمان بر است و باید فرهنگ سازی شود و همچنین رسانه ها برای تبلیغ و تدوین آن باید کمک‌کننده باشند.

زاهدی اظهار کرد: در حوزه کم آبی باید از همه امکانات به طور مستقیم و غیر مستقیم استفاده شود، برنامه هایی برای کم آبی داریم انتقال آب از خلیج فارس به قسمت مرکزی و شمال شرق کشور استان های هرمزگان، کرمان و یزد و همچنین انتقال آب از دریای عمان مطرح شده است.

وی خاطرنشان کرد: استفاده از آب های ژرف زیر هزار متر از دیگر برنامه های ماست؛ اولین چاه آب‌های ژرف در منطقه سیستان شهر زابل در دو هزار متری زده شده است.

زاهدی گفت: تلاش است که میزان حجم آبی که بالا می آید از ۱۰ لیتر در ثانیه به ۴۰ لیتر در ثانیه برسد تا صرفه اقتصادی داشته باشد و اگر از نظر بهداشتی هم تایید شود اتفاقی بزرگی در کشور رقم خواهد خورد.