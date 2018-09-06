ایجاد مرکز درمانی شبانه روزی در شمال شهر بیرجند تعیین تکلیف شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمدباقر عبادی چهارشنبه شب در دیدار اعضای هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند با وزیر بهداشت، اظهار کرد: شمال شهر بیرجند با جمعیت انبوه یک مرکز درمانی درست و حسابی ندارد.

وی با تاکید بر اینکه مرکز درمانی شبانه روزی در شمال شهر بیرجند باید هرچه سریع تر تعیین تکلیف شود، افزود: بیمارستان خوسف نیز علی رغم اینکه هفت میلیارد تومان بودجه گرفته است اما هنوز اقدامی انجام نشده که امیدواریم هرچه سریع تر به بهره برداری برسد.

پروفسور بلالی مود، پدر علم سم شناسی بالینی نیز در این جلسه اظهار کرد: دانشگاه علوم پزشکی بیرجند از بدو تاسیس تا کنون خوشبختانه اقدامات بسیار خوبی انجام شده است.

وی با بیان اینکه با تولید گازهای گلخانه ای کره زمین را آنقدر گرم کرده ایم که دچار خشکسالی شده ایم و تولیدات کشاورزی مردم کاهش پیدا کرده است، افزود: امروز علم و فناوری باید در استان تبدیل به علم و ثروت شود

پدر علم سم شناسی بالینی با اشاره به اینکه احداث دانشکده داروسازی در استان خراسان جنوبی می تواند موجب تولید ثروت در استان شود، گفت: تعداد دانشجویان حوزه داروسازی در شهرهای بزرگ تر کاهش پیدا کند و مجوز حضور دانشجوی داروسازی در استان خراسان جنوبی نیز داده شود چراکه داروسازی علم و فناوری را در استان نهادینه خواهد کرد.

وی با بیان اینکه درمانگاه شبانه روزی در شهرستان مود تنها تا ساعت ۱۰ شب فعالیت می کند که تقاضا داریم به صورت شبانه روزی فعالیت کند، عنوان کرد: متاسفانه شهر مود آمبولانس ندارد لذا خواستاریم در این خصوص نیز تدابیر لازم اندیشیده شود.