سرهنگ پاسدار علی غضنفری در گفت‌وگو با خبرنگار مهر ضمن گرامیداشت هفته دفاع مقدس اظهار کرد: بعد از دفاع مقدس انقلاب اسلامی تضمین شد و امروز از ایران اسلامی به‌عنوان الگوی مبارزه با استکبار و استعمار در دنیا یاد می‌شود.

غضنفری افزود: امروز به وجود شهدا، رزمندگان و خانواده آن‌ها افتخار می‌کنیم که این اقتدار را به نظم و انقلاب اسلامی هدیه کردند.

فرمانده سپاه امام رضا (ع) شهرستان دشتی افزود: امنیت و اقتدار امروز جامعه به خاطر خون‌هایی است که به‌پای انقلاب ریخته شد و اقتدار نیروهای مسلح ما قابل‌مقایسه با گذشته نیست.

غضنفری تصریح کرد: امروز غرب و امریکا به‌خوبی می‌دانند اگر علیه کشور ایران و انقلاب اسلامی دست به توطئه جنگی بزند پاسخ کوبنده‌ترین نسبت به دفاع مقدس نصیب آن‌ها می‌شود.

وی افزود: امروز اگر مرزه‌های کشور با حضور مقتدر نیروهای مسلح و نهادهای امنیتی نبود و اگر ۱۰ دقیقه مرزهای ما خالی شود صدها نیروهای تروریستی وارد کشور می‌شدند.

غضنفری از خدمات ادارات به‌خصوص فرماندار دشتی در خدمت‌رسانی به مردم و افتتاح و آغاز عملیات اجرایی در سطح شهرستان تقدیر کرد.

وی از برگزاری رزمایش سپاهیان محمد رسول‌الله (ص) با حضور نیروهای بسیجی در قالب گردان­‌های بیت‌المقدس در هفته آینده خبر داد.