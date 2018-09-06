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۱۵ شهریور ۱۳۹۷، ۱۲:۳۶

فرمانده سپاه دشتی:

رزمایش سپاهیان محمد رسول‌الله (ص) در دشتی برگزار می‌شود

رزمایش سپاهیان محمد رسول‌الله (ص) در دشتی برگزار می‌شود

دشتی - فرمانده سپاه امام رضا (ع) شهرستان دشتی از برگزاری رزمایش سپاهیان محمد رسول‌الله (ص) در این شهرستان به مدت دو روز خبر داد.

سرهنگ پاسدار علی غضنفری در گفت‌وگو با خبرنگار مهر ضمن گرامیداشت هفته دفاع مقدس اظهار کرد: بعد از دفاع مقدس انقلاب اسلامی تضمین شد و امروز از ایران اسلامی به‌عنوان الگوی مبارزه با استکبار و استعمار در دنیا یاد می‌شود.

غضنفری افزود: امروز به وجود شهدا، رزمندگان و خانواده آن‌ها افتخار می‌کنیم که این اقتدار را به نظم و انقلاب اسلامی هدیه کردند.

فرمانده سپاه امام رضا (ع) شهرستان دشتی افزود: امنیت و اقتدار امروز جامعه به خاطر خون‌هایی است که به‌پای انقلاب ریخته شد و اقتدار نیروهای مسلح ما قابل‌مقایسه با گذشته نیست.

غضنفری تصریح کرد: امروز غرب و امریکا به‌خوبی می‌دانند اگر علیه کشور ایران و انقلاب اسلامی دست به توطئه جنگی بزند پاسخ کوبنده‌ترین نسبت به دفاع مقدس نصیب آن‌ها می‌شود.

وی افزود: امروز اگر مرزه‌های کشور با حضور مقتدر نیروهای مسلح و نهادهای امنیتی نبود و اگر ۱۰ دقیقه مرزهای ما خالی شود صدها نیروهای تروریستی وارد کشور می‌شدند.

غضنفری از خدمات ادارات به‌خصوص فرماندار دشتی در خدمت‌رسانی به مردم و افتتاح و آغاز عملیات اجرایی در سطح شهرستان تقدیر کرد.

وی از برگزاری رزمایش سپاهیان محمد رسول‌الله (ص) با حضور نیروهای بسیجی در قالب گردان­‌های بیت‌المقدس در هفته آینده خبر داد.

کد مطلب 4395552

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