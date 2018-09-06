سرهنگ پاسدار علی غضنفری در گفتوگو با خبرنگار مهر ضمن گرامیداشت هفته دفاع مقدس اظهار کرد: بعد از دفاع مقدس انقلاب اسلامی تضمین شد و امروز از ایران اسلامی بهعنوان الگوی مبارزه با استکبار و استعمار در دنیا یاد میشود.
غضنفری افزود: امروز به وجود شهدا، رزمندگان و خانواده آنها افتخار میکنیم که این اقتدار را به نظم و انقلاب اسلامی هدیه کردند.
فرمانده سپاه امام رضا (ع) شهرستان دشتی افزود: امنیت و اقتدار امروز جامعه به خاطر خونهایی است که بهپای انقلاب ریخته شد و اقتدار نیروهای مسلح ما قابلمقایسه با گذشته نیست.
غضنفری تصریح کرد: امروز غرب و امریکا بهخوبی میدانند اگر علیه کشور ایران و انقلاب اسلامی دست به توطئه جنگی بزند پاسخ کوبندهترین نسبت به دفاع مقدس نصیب آنها میشود.
وی افزود: امروز اگر مرزههای کشور با حضور مقتدر نیروهای مسلح و نهادهای امنیتی نبود و اگر ۱۰ دقیقه مرزهای ما خالی شود صدها نیروهای تروریستی وارد کشور میشدند.
غضنفری از خدمات ادارات بهخصوص فرماندار دشتی در خدمترسانی به مردم و افتتاح و آغاز عملیات اجرایی در سطح شهرستان تقدیر کرد.
وی از برگزاری رزمایش سپاهیان محمد رسولالله (ص) با حضور نیروهای بسیجی در قالب گردانهای بیتالمقدس در هفته آینده خبر داد.
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