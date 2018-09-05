تظاهرات علیه ائتلاف سعودی وپاره کردن تصاویر رهبران آنها درشرق یمن

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المنار، هزاران تظاهرات کننده یمنی عصر چهارشنبه در اعتراض به وخامت اوضاع اقتصادی، علیه دولت مستعفی یمن و ائتلاف سعودی در شهر «المکلا» واقع در استان حضرموت تظاهرات کردند.

بر اساس این گزارش، تظاهرات کنندگان ضمن سر دادن شعارهایی علیه «عبد ربه منصور هادی» رئیس جمهور مستعفی و فراری یمن، خواستار سقوط دولت او شدند.

تظاهرات‌ کنندگان پس از بالا رفتن از بیلبوردهای تبلیغاتی، تصاویر رهبران کشورهای متجاوز به یمن از جمله رهبران اماراتی را پاره کردند.

سه نفر از تظاهرات کنندگان بر اثر تیراندازی نیروهای پلیس در شهر المکلا زخمی شدند.

در همین حال، هزاران یمنی روز چهارشنبه با تظاهرات در استان صعده خواستار پیگرد ائتلاف سعودی به علت حمله هوایی اخیر به اتوبوس حامل کودکان که ده ها شهید و زخمی بر جا گذاشت، شدند

معترضان تصاویر بزرگی از برخی از کودکان به شهادت رسیده در حملات هوایی در دست داشتند.