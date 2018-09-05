طرح آمریکا و رژیم صهیونیستی برای منطقه و جنگ شیعه-سنی شکست خورد

به گزارش خبرگزاری مهر، دبیرکل حزب‌ الله لبنان در دیدار عاشورایی سالانه که در آستانه ماه محرم برگزار می شود پیرامون شرایط لبنان و منطقه سخن گفت.

سید حسن نصرالله در دیدار عاشورایی سالانه که چند روز قبل از فرار سیدن ماه محرم در جمع اعضای حزب‌الله برگزار می‌شود، با طرح نکات مهمی در خصوص شرایط منطقه و لبنان و با تشریح طرحی که آمریکا با همراهی رژیم صهیونیستی و رژیم سعودی در منطقه اجرا کرده، تصریح کرد که بعد از شکست این محور در جنگ ۳۳ روزه سال ۲۰۰۶ و شکست طرح در سوریه، اکنون قصد دارند با انتقال جنگ به داخل ایران مردم را به تظاهرات وادارند.

دبیرکل حزب الله لبنان طرح آمریکا و اسرائیل را نسل‌کشی شیعه دانست و با اشاره به انفجارهای روزانه در عراق از سال ۲۰۰۳ تصریح کرد که این طرح و طرح جنگ شیعه و سنی نیز شکست خورده است.

سید حسن نصرالله در همین زمینه گفت: در عراق خودروهای بمب‌گذاری شده از سال ۲۰۰۳ هر روز بود. این اقدام برای پیشبرد طرح سیاسی نبود بلکه برای نسل کشی بود. این طرح به لطف پروردگار و عنایت صاحب الزمان و بصیرت رهبری و آگاهی او شکست خورد.

وی افزود: حالا آمریکا، رژیم صهیونیستی و عوامل آنها و در رأس همه، عربستان به این نقطه رسیده‌اند که باید بر اصل مرکز تمرکز و جنگ را به داخل ایران بکشانند. برای همین تحریم‌ها را افزایش دادند و تلاش کردند که با منزوی کردن ایران، مردم را از حکومت زده کنند و به تظاهرات بکشانند و فتنه بین ایران و عراق و بین مردم ایران و لبنان درست کنند.