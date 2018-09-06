سه کیلوگرم موادمخدر از نوع شیشه از یک دستگاه پژو کشف شد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد موسوی افزود: ماموران پلیس مبارزه با مواد مخدر با اخذ دستور مقام قضایی و ایجاد تور ایست بازرسی و کنترل خودروهای عبوری در محور ورودی به گچساران این میزان مواد را کشف کردند.

وی بیان داشت: این مواد از خودروی سواری پژو، در مسیر گچساران به بهبهان و نرسیده به روستای خیرآباد کشف و ضبط شد.

موسوی افزود: مواد در این خودرو به طرز ماهرانه ای جاسازی شده بود که ماموران این مواد را کشف و قاچاقچی را دستگیر کردند.

وی با بیان اینکه این فرد به مراجع قضائی تحویل داده شد، گفت: با هماهنگی مقام قضایی خودرو سواری پژو به پارکینگ منتقل شد و پرونده نیز در دست اقدام قرار گرفته است.