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۱۵ شهریور ۱۳۹۷، ۹:۳۱

فرمانده انتظامی شهرستان گچساران:

سه کیلوگرم موادمخدر از نوع شیشه از یک دستگاه پژو کشف شد

سه کیلوگرم موادمخدر از نوع شیشه از یک دستگاه پژو کشف شد

گچساران- فرمانده انتظامی شهرستان گچساران گفت: سه کیلوگرم مواد مخدر از نوع شیشه و ۴۷۰ گرم هروئین از یک دستگاه خودرو در این شهرستان کشف شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد موسوی افزود: ماموران پلیس مبارزه با مواد مخدر با اخذ دستور مقام قضایی و ایجاد تور ایست بازرسی و کنترل خودروهای عبوری در محور ورودی به گچساران این میزان مواد را کشف کردند.

وی بیان داشت: این مواد از خودروی  سواری پژو، در مسیر گچساران به بهبهان و نرسیده به روستای خیرآباد کشف و ضبط شد.

موسوی افزود: مواد در این خودرو به طرز ماهرانه  ای جاسازی شده بود که ماموران این مواد را کشف و قاچاقچی را دستگیر کردند.

وی با بیان اینکه این فرد به مراجع قضائی تحویل داده شد، گفت: با هماهنگی مقام قضایی خودرو سواری  پژو به پارکینگ منتقل شد و پرونده نیز در دست اقدام قرار گرفته است.

کد مطلب 4395558

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