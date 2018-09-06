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۱۵ شهریور ۱۳۹۷، ۹:۳۳

مدیرکل کمیته امداد کهگیلویه و بویراحمد:

مردم کهگیلویه وبویراحمد ۳۵ میلیارد تومان به نیازمندان انفاق کردند

مردم کهگیلویه وبویراحمد ۳۵ میلیارد تومان به نیازمندان انفاق کردند

یاسوج- مدیرکل کمیته امداد کهگیلویه و بویراحمد گفت: در استان از محل انفاق و در قالب اکرام ایتام و محسنین، صدقات، زکات، مراکز نیکوکاری و کمک‌های مردمی ۳۵ میلیارد و ۵۵۱ میلیون جمع آوری شد.

به گزارش خبرنگار مهر، فرید محبی چهارشنبه شب در نشست با خبرنگاران افزود: این میزان کمکهای مردمی که از ابتدای سال گذشته تاکنون جمع آوری شده است، برای آزادی زندانیان، مسکن مددجویان، خرید جهیزیه، کمکهای درمانی، کمکهای تحصیلی و کمکهای معیشتی هزینه شد.

محبی انفاق را از اموری عنوان کرد که برای رفع فاصله طبقاتی و رسیدن انسان‌ها به سعادت و تکامل چراغ راه است.

وی تصریح کرد: انفاق و بخشش در راه خدا و کمک مالی به افراد محروم از اموری است که در آیات قرآن مجید بر آن تکیه شده و از نشانه‌های ایمان است.

محبی یکی از بهترین راههای انفاق را در روزهای پیش رو، کمک به دانش آموزان نیازمند در قالب طرح جشن عاطفه ها عنوان کرد و گفت: جشن عاطفه ها فرصت مناسبی برای کمک به دانش آموزان نیازمند در آستانه سال تحصیلی جدید است.

وی اظهار داشت: بسیاری از خانواده ها هستند که از امکانات ابتدایی زندگی نیز برخوردار نیستند و برای تحصیل فرزندانشان با مشکلات زیادی مواجه هستند.

محبی افزود: مرحله اول جشن عاطفه‌ها در روزهای ۱۵ و ۱۶ شهریورماه برگزار می شود و مردم استان می توانند با مراجعه به پایگاههای کمیته امداد به یاری مددجویان بشتابند.

کد مطلب 4395559

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