اعزام ۸۵۰۰دانش آموزکهگیلویه وبویراحمدی به مناطق عملیاتی

به گزارش خبرگزاری مهر، بهاء‌الدین ملک‌حسینی افزود: اعزام نخستین گروه جامعه هدف یعنی دانش‌آموزان پایه دهم و یازدهم ۲۲ مهر ماه است.

وی بیان داشت: سال گذشته نیز ۹ هزار دانش‌آموز از استان به اردوهای راهیان نور اعزام و از مناطق عملیاتی جنوب و غرب بازدید کردند.

ملک حسینی اظهار داشت: برنامه منسجم اعزام دانش‌آموزان به مناطق عملیاتی هشت سال دفاع مقدس از زمانی آغاز شد که رهبر انقلاب از این مناطق بازدید داشتند و خواهان شکل‌گیری راهیان نور شدند.

وی افزود: دانش آموزان باید در این اردوها با فداکاری و ایثار دانش آموزان در دفاع مقدس آشنا شوند.

ملک حسینی یادآور شد: در دوران دفاع مقدس، ۳۶ هزار دانش‌آموز همپای معلمان در جنگ شرکت کردند و جام شهادت نوشیدند که از این تعداد ۴۴۲ دانش‌آموز و بیش از یکصد معلم از استان کهگیلویه و بویراحمد بودند.