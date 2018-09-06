به گزارش خبرنگار مهر، اسدالله درویشامیری شامگاه چهارشنبه در دیدار با تعاونگران استان زنجان با بیان اینکه روال کار در گذشته در خصوص بخش تعاون و رسیدگی به مشکلات این بخش به این صورت بود که اتاق مشکلات را از تعاونگران احصا میکرد و با دستگاههای متولی در میان میگذاشت تا پاسخگو باشند، افزود: مهمترین رویکرد در برهه کنونی این است که باید به نفع مردم تصمیم بگیریم و اگر کاری به صلاح نیست، با شجاعت به آن اعتراف کنیم.
وی از وجود منیت بهعنوان یکی از مشکلات و معضلات جامعه امروزی یاد کرد و با اشاره به اینکه امروز در نقطهای قرار داریم که قبل از منافع ملی، منافع فردی و منیت را مدنظر قرار میدهیم، ادامه داد: متاسفانه در تصمیمگیریها قبل از هر چیز به فکر جیب خودمان هستیم و منفعتطلبی فردی یقه ملت ایران را گرفته است که باید برای برونرفت از این معضل، چارهاندیشی کرد.
استاندار زنجان با یادآوری اینکه در سایر کشورها عکس این را مشاهده میکنیم، به گونهای که منافع ملی بر منافع فردی ارجحیت دارد، تصریح کرد: اعتقاد راسخ به این مهم داریم که اعضای تعاونیها کسانی هستند که میتوانند برای تقویت منافع ملی پیشقدم باشند، از این رو آن دسته از تعاونیهای ملی که تعاون دفاع از حقوق خود را دارند باید تقویت شوند.
وی با بیان اینکه اولویت امروز در زمینه تعاونیها این است که باید اختلافنظرها در این بخش کنار گذاشته شود تا بتوان از ظرفیتهای ارزشمند تعاونیها بهره کافی را برد، اظهار کرد: هر چه بین دو بخش فاصله بیشتری ایجاد شود، تعاونگران در ماموریتهای خود با چالشهای بیشتری مواجه میشوند، بنابراین این ادارهکل باید متوجه این موضوع باشد که اگر حوزه تعاون از وی جدا شود، بخشی از قابلیتهایش بیخاصیت خواهد شد.
درویش امیری در ادامه با اشاره به اینکه نقش تعاونی در اقتصاد ایران، حفظ منافع اعضا و حفظ منافع ملی و تقویت اقتصاد ملی بوده و تعاونیها میتوانند در حوزه اجتماعی و فرهنگی، تفکر جمعی را آموزش دهند، افزود: اقتصاد در مقطعی صد درصد دولتی شده بود ولی تعاونیها از همراهیهای خود فروگذاری نکرده و بعد از جنگ، اقتصاد خصوصی را در دستور کار قرار دادیم و باز هم تعاونی همراه همیشگی دولت بود.
استاندار زنجان همچنین یکی دیگر از مشکلاتی را که امروز دامن دولت را گرفته است، پافشاری برای انجام تصمیمات علط است، خاطرنشان کرد: نمونه بارز اجرای تصمیمات غلط را که در گذشته صورت گرفت، امروز میتوان در قالب اقداماتی چون سدسازی، احداث فرودگاه و ... مشاهده کرد که دودش به چشم خود مردم میرود.
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