پروژه پست ۲۳۰ کیلوولت برق اتحاد کامیاران کلنگ زنی شد

به گزارش خبرنگار مهر مدیرعامل برق منطقه غرب کشور در خصوص پروژه ۲۳۰ ولت اتحاد کامیاران گفت: هدف از اجرای این پروژه افزایش قابلیت اطمینان شبکه انتقال و فوق توزیع و همچنین رفع افت ولتاژ شبکه در شهرستان کامیاران و حومه ان است.

علی اسدی کاهش تلفات شبکه, تامین بار ایستگاه پمپاژ دهکانان با دیماند ۱۵ مگاوات, تامین بار شهرک صنعتی کامیاران, بهبود تغذیه پست های فوق توزیع کامیاران و موچش و ایجاد زیرساخت تامین بارهای صنعتی و کشاورزی منطقه را از دیگر اهداف این پروژه عنوان کرد.

وی با بیان اینکه بذای یاخت و بهره برداری این پروژه اعتبار ۵۵۰ میلبارد ریالی براورد شده افزود: تاکنون جهت خرید تعدادی از تجهیزات مورد نیاز مبلغ ۲۳۰ میلیارد ریال هزینه شده است و امیدواریم در سال ۹۸ شاهد افتتاح پروژه باشیم.

مدیرعامل شرکت برق منطقه ای غرب کشور به مشخصات فنی پروژه اشاره کرد و اظهار داشت: دو فیدر خط ۲۳۰ کیلوولت,۲ فیدر ترانسفورماتور ۲۳۰ کیلوولت, ۲ فیدر ترانسفورماتور ۶۳ کیلوولت, ۴ فیدر خط ۶۳ کیلوولت و ۲ دستگاه ترانسفورماتور ۸۰ مگاولت امپر جزو تجهیزات این پروژه است.

گفتنی است در پایان کلنگ پروژه توسط وزیر نیرو, استاندار کردستان و احسن علوی نماینده مردم شهریتان های سنندج, کامیاران و دیواندره به زمین زده شد.