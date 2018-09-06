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۱۵ شهریور ۱۳۹۷، ۸:۲۲

مدیر کل هواشناسی چهارمحال و بختیاری خبر داد:

پیش بینی بارش باران در چهارمحال و بختیاری

پیش بینی بارش باران در چهارمحال و بختیاری

شهرکرد- مدیر کل هواشناسی چهارمحال و بختیاری از پیش بینی بارش باران و وقوع رعد و برق در این استان خبر داد.

شاهرخ پارسا در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به پیش بینی بارش باران در چهارمحال و بختیاری، اظهار داشت: احتماه وقوع رگبارهای پراکنده در سطح استان وجود دارد.

وی بیان کرد:  آخرین نقشه های پیش یابی هواشناسی بیانگر عبور امواج ضعیف تراز میانی جو از سطح منطقه طی۴۸ ساعت آینده است.

 مدیر کل هواشناسی چهارمحال و بختیاری بیان کرد: در این مدت آسمان صاف تا کمی ابری، در بعد از ظهر ها همراه با افزایش ابر، گاهی وزش باد نسبتا شدید و احتمال رگبار پراکنده و رعدوبرق پیش بینی می شود.

وی بیان کرد: همچنین طی این مدت غبار رقیق محلی در برخی نقاط استان انتظار می رود.

کد مطلب 4395569

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