شاهرخ پارسا در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به پیش بینی بارش باران در چهارمحال و بختیاری، اظهار داشت: احتماه وقوع رگبارهای پراکنده در سطح استان وجود دارد.

وی بیان کرد: آخرین نقشه های پیش یابی هواشناسی بیانگر عبور امواج ضعیف تراز میانی جو از سطح منطقه طی۴۸ ساعت آینده است.

مدیر کل هواشناسی چهارمحال و بختیاری بیان کرد: در این مدت آسمان صاف تا کمی ابری، در بعد از ظهر ها همراه با افزایش ابر، گاهی وزش باد نسبتا شدید و احتمال رگبار پراکنده و رعدوبرق پیش بینی می شود.

وی بیان کرد: همچنین طی این مدت غبار رقیق محلی در برخی نقاط استان انتظار می رود.