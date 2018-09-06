نمایشگاه کالاهای احتکاری کشف شده در کرمانشاه برپا می شود

گودرز فهیمی در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه مبارزه با احتکار در اولویت ویژه تعزیرات حکومتی است اظهار داشت: با توجه به بحران پیش آمده بیشتر فعالیت خود را در خصوص نظارت و کنترل و بازرسی از انبارها متمرکز کرده ایم.

وی افزود: در این میان عده ای سودجو به دنبال سوءاستفاده از این فرصت هستند و کالاها را در انبارها احتکار می کنند تا در فرصتی مناسب به قیمتی چند برابر بفروش رسانند.

رئیس اداره گشتهای سیار تعزیرات حکومتی استان کرمانشاه با بیان اینکه اکثر کالاها قیمت مصوب دارند گفت: اگرچه بسیاری از کالاها گران شده اما با تلاش تعزیرات حکومتی و سازمان های نظارتی این افزایش قیمت، سیر صعودی نداشته است.

وی افزود: با نظارت تعزیرات حکومتی، پلیس آگاهی و بازرسان صنعت و معدن در راستای کنترل بازار و جلوگیری از گرانی کالا و برخورد با افراد سو جو که اقدام به احتکار می کنند در تلاش هستیم.

فهیمی خاطر نشان کرد: کشف پوشک های احتکار شده بر اساس گزارش های مردمی انجام شد که در نهایت انبار پلمپ، کالا ضبط و پرونده درحال طی مراحل قانونی و سپس اعمال قانون است.

رئیس اداره گشتهای سیار تعزیرات حکومتی استان کرمانشاه افزود: پس از صدور رای پرونده های احتکار کشف شده این کالاها در شبکه های عرضه بازار با قیمت مصوب بین مردم توزیع می شود و این گامی در راستای جریمه فرد خاطی است.

وی از برپایی نمایشگاهی در روزهای نوزدهم تا بیست و چهارم شهریور در محل نمایشگاه های دائمی برای عرضه کالاهای احتکاری کشف شده خبر داد.