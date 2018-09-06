دو پروژه بهداشتی، درمانی در بیرجند به بهره برداری رسید

به گزارش خبرنگار مهر، طی مراسمی صبح پنج شنبه با حضور وزیر بهداشت و جمعی از مسئولان استانی دو پروژه بهداشتی درمانی شامل مرکز خدمات جامع سلامت شهری قائم و مرکز درمان نازایی و ناباروری رویش در بیرجند به طور رسمی افتتاح شد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی بیرجند در حاشیه افتتاح این پروژه ها در جمع خبرنگاران با اشاره به مرکز خدمات جامع سلامت شهری قائم بیان کرد: این پروره در مساحتی با دو هزار و ۵۰۰ متر مربع به بهره برداری رسید.

کاظم قائمی افزود: همچنین برای احداث این مرکز اعتباری بالغ بر هفت میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال هزینه شده است.

وی ادامه داد: عملیات اجرایی مرکز خدمات جامع سلامت شهری قائم از سال ۱۳۹۵ آغاز شده است.

قائمی با اشاره به مرکز درمان نازایی و ناباروری رویش بیان کرد: این پروژه در زیربنای ۸۰۰ متر مربع احداث شده است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی بیرجند با بیان اینکه عملیات اجرایی این پروژه از سال ۹۶ آغاز شده است، گفت: برای احداث این پروژه ۲۵ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال هزینه شده است.