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۱۵ شهریور ۱۳۹۷، ۸:۳۶

وزیر بهداشت خبرداد:

بهره برداری از ۱۲۰ پروژه بهداشتی، درمانی و آموزشی در خراسان جنوبی

بهره برداری از ۱۲۰ پروژه بهداشتی، درمانی و آموزشی در خراسان جنوبی

بیرجند- وزیر بهداشت با بیان اینکه ۱۲۰ پروژه بهداشتی، درمانی و آموزشی در بیرجند در دست احداث است، گفت: تاکنون ۴۹ پروژه به بهره برداری رسیده و مابقی تا تاپان سال جاری افتتاح می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، سید حسن قاضی زاده هاشمی صبح پنج شنبه در مراسم افتتاح مرکز ناباروری بیرجند بیان کرد: طی این سفر به خراسان جنوبی، عمده طرح های آموزشی به بهره داری رسید که به ارتقاء سطح رتبه ای دانشگاه  کمک می کند.

وی با اشاره به مرکز ناباروری رویش بیرجند بیان کرد: این مرکز نه تنها برای خراسان جنوبی بلکه برای کشور مایه خیر و برکت است.

قاضی زاده هاشمی اظهار کرد: خوشبختانه در خراسان جنوبی در طول شش سال گذشته طرح هایی در حوزه بهداشت، درمان و آموزش به بهره برداری رسیده که در تمام تاریخ خدمات کار نشده است.

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ادامه داد: طی این مدت تخت ها و بیمارستان های خراسان جنوبی دو برابر شده است.

وی با بیان ۱۲۰ پروژه در خراسان جنوبی در حال احداث است، افزود: ۴۹ پروژه با همکاری استانداری به بهره برداری رسیده و مابقی تا پایان سال جاری به بهره برداری می رسد.

کد مطلب 4395578

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