برپایی ۲۰۲۰ پایگاه جشن عاطفه ها در قزوین

فرزاد فرهادی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: جشن عاطفه ها به مناسبت بازگشایی مدارس صبح امروز با شعار «لبخند مهر، بسته به مهر شما» فعالیت خود را آغاز کرده است.

وی افزود: جشن عاطفه ها در سال جاری امروز و فردا در پایگاه‌های اصلی کمیته امداد و میعادگاه‌های نماز جمعه برپا می شود و همچنین ۱۱ مهرماه در سطح مدارس استان برگزار خواهد شد.

فرهادی تصریح کرد: امسال دو هزار و ۲۰ پایگاه‌ کمیته ‌امداد ‌استان قزوین آماده دریافت کمک‌های مردمی در جشن عاطفه‌هاست که این پایگاهها شامل مساجد فعال، مراکز نیکوکاری، مدارس و پایگاه های کمیته امداد است.

وی گفت:برای برپایی جشن عاطفه ها ۱۳۰۰ پایگاه هم در مدارس برپا خواهد شد و با توزیع ۲۲۰ هزار پاکت در مدارس کمک‌های دانش آموزان با همکاری معلمان مدارس بین دانش آموزان کم بضاعت توزیع می شود.

معاون توسعه مشارکتهای مردمی کمیته امدادخمینی استان قزوین بیان کرد: برای هر دانش آموز۲۰۰ هزار تومان برای ثبت نام و ۲۰۰ هزار تومان برای تهیه پوشاک و لوازم تحریر پیش بینی کرده ایم که در مجموع حداقل یک میلیارد و۲۰۰ میلیون تومان لازم داریم.

فرهادی بیان کرد: سه هزار کیف برای دانش آموزان بی بضاعت خریداری خواهد شد و امسال دانش اموزان نیازمند در انتظار دریافت کمک ها نخواهند بود و تا ۲۰ شهریور ماه همه لوازم تحریر در اختیار دانش آموز قرار می گیرد.

وی اظهارداشت: با تهیه پوشاک، کیف و کفش، لوازم تحریر و توزیع آن بین دانش آموزان نیازمند تلاش می کنیم سال تحصیلی بدون هیچ مشکلی آغاز شود.

فرهادی گفت: با روشهای نوین امسال تلفن ۵ رقمی ۳۳۸۰۸ راه اندازی شده تا هم ارتباط با کارشناسان کمیته برقرار شده و هم بستر کمک به نیازمندان فراهم شود و پیش بینی می کنیم بیش از ۳۰۰۰ نفر در جشن عاطفه ها با ما همکاری کنند.

وی یادآور شد: سال گذشته در هدایای نقدی شاهد رشد ۳۰۰ درصدی بودیم و حدود ۵ میلیارد تومان در جشن نیکوکاری جمع آوری و در جشن عاطفه ها نیز یک میلیارد و ۶۷۲ میلیون تومان به دانش آموزان نیازمند کمک شد و امسال هم پیش بینی می کنیم میزان کمک های مردم به ۳ میلیارد و ۹۵۰ میلیون تومان برسد.