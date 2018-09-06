افزایش ۸ درصدی ارزش معاملات تالار بورس کرمانشاه

به گزارش خبرنگار مهر و به نقل از روابط عمومی تالار منطقه ای کرمانشاه، زهرا دفتری با اشاره به معاملات انجام شده این هفته تالار بورس اظهار داشت: در معاملات این هفته ۳۸۶ هزار و ۷۶۰ سهم و حق تقدم به ارزش ۵۱۰ میلیون و۹۹۵ هزار ریال معامله شد.

وی افزود: ارزش معاملات این هفته با ۸ درصد افزایش به ۵۱۰ میلیون و ۹۹۵ هزار ریال رسیده است.

مدیر بورس منطقه ای کرمانشاه بیان کرد:شرکت های پتروشیمی پردیس، ماشین سازی اراک، ملی صنایع مس ایران، فولاد مبارکه اصفهان، های وب و صندوق درآمد ثابت امین یکم فردا بیش ترین تقاضای خرید و شرکت های سرمایه گذاری توکا فولاد، های وب، پتروشیمی خلیج فارس، ماشین سازی اراک، سایپا، و اسناد خزانه اسلامی بیش ترین تقاضای فروش را داشته اند.

وی بیان کرد:در معاملات این هفته تالار منطقه ای کرمانشاه، شرکت های ملی صنایع مس ایران، های وب، صندوق درآمد ثابت امین یکم فردا و اسناد خزانه اسلامی بیش ترین ارزش معاملات را به خود اختصاص داده اند.

دفتری تصریح کرد: در این هفته ۱۶۳ کد معاملاتی جدید ایجاد شد.