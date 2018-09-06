۵ شهرک گلخانه ای در آذربایجان شرقی راه اندازی می شود

علی اشرف منصوری مدیرعامل شرکت شهرک های کشاورزی جهاد کشاورزی، در گفتگو با خبرنگار مهر، ابراز داشت: تمرکز فعالیت های ما با توجه به ابالغ برنامه های اقتصاد مقاومتی در کشور، تمرکز بر فعالیت های گلخانه ای با هدف افزایش بهره وری تولید و مصرف آب است.

وی افزود: مشکل کم آبی که در کشور وجود دارد با توسعه فعالیت های گلخانه ای، مرتفع می شود.

مدیرعامل شرکت شهرک های کشاورزی جهاد کشاورزی خاطرنشان کرد: ۸ شهرک گلخانه ای در استان آذربایجان شرقی فعالیت می کند که ۸ هزار هکتار از عرصه های استان شناسایی شده است.

منصوری ابراز داشت: اگر دستگاه های مرتبط استان در تامین آب همکاری کنند، این شهرک ها در اسرع وقت به سرمایه گذاران واگذار می شود.

وی تاکید کرد: فراخوان ۵ شهرک گلخانه ای در استان آذربایجان شرقی ارائه شده که سرمایه گذارانی که قصد فعالیت در این عرصه را دارند، جهاد کشاورزی در کوتاه ترین زمان ممکن، این عرصه ها را در اختیار آنان قرار می دهد و بدون دریافت هیچ گونه وجهی، مجوزها را یک روزه صادر می کند.