افتتاح ۱۱ پروژه همزمان با سفر وزیر نیرو به کردستان

به گزارش خبرنگارمهر، رضا اردکانیان به همراه معاونین حوزه آب و برق به منظور بازدید، افتتاح و کلنگ زنی چند پروژه آب و برق به استان کردستان سفر کردند که بیشتر شبیه به یک گردش هوایی به نظر می رسید.

پس از کلنگ زنی پست ۲۳۰ کیلوولتی اتحاد کامیاران وزیر و هیئت همراه سوار بر هلیکوپتر شدند تا از همان راه هوایی ۱۱ پروژه دیگر در سطح شهرستان های مختلف استان کردستان را افتتاح و کلنگ زنی کنند که در همین راستا اول بازدید هوایی سد ژاوه در دستور قرار گرفت و سپس به سمت شهر مرزی بانه برای بازدید هوایی پروژه های سامانه انتقال سد آزاد، شهید کاظمی و چراغ ویس حرکت کردند.

وزیری که حتی برای بازدید از پروژه های عمرانی سطح استان وقت کافی ندارد و تنها از راه هوایی به نظاره آنها می پردازد معلوم نیست که چگونه می خواهد به مشکلات و کمبودهای این پروژه ها آشنا شود و شاید به همین دلیل نیز هست که استان کردستان علیرغم تمام ظرفیت هایی که دارد هنوز هم پس از ۴۰ سال از پیروزی انقلاب یکی از کم برخوردارترین استان های کشور است.

راه انداختن چنین سفرهایی تنها مانند یک شو تلویزیونی است چرا که در پایان با صرف هزینه های بسیاری که این سفر به جای می گذارد هیچگونه دستاوردی در راستای توسعه استان کردستان دیده نمی شود.

متاسفانه وزیر نیرو در تنها مدت زمان ۵ دقیقه ای که از هلیکوپتر نیز پیاده شدند حاضر به مصاحبه با خبرنگاران نشد تا از اهداف خود و هیئت همراهش در سفر به استان کردستان سخن بگوید و اساساً لزوم این سفر بر مردم کردستان پوشیده ماند.

طی سال بسیاری از وزیران به این استان سفر می کنند و با تخصیص اعتبارات لازم پروژه های زیادی را که با مشکل کمبود اعتبار مواجه شده اند را دوباره فعال می کنند تا زمینه های توسعه فراهم شود اما آیا سفرهای هوایی اینچنین نیز می تواند دستاوردی برای این استان داشته باشد یا خیر که کسی از این موضوع اطلاعی ندارد و این سفر وزیر نیرو تنها به یک سفر هوایی بر مناطق زیبا و طبیعت بکر کردستان شبیه است.

رئیس شورای هماهنگی مدیران وزارت نیرو در استان کردستان در حاشیه این سفر به بهره برداری از ۱۱ پروژه در حوزه توزیع برق با اعتبار ۳۳۹ میلیارد و ۸۴۵ میلیون ریال اشاره کرد و گفت: در حوزه های انتقال برق پنج پروژه با اعتبار ۸۱ میلیارد و ۱۲۰ میلیون ریال افتتاح می شود که از آن جمله می توان به پروژه های توسعه و افزایش ظرفیت پست ۶۳/۲۰ کیلو ولت ناظم آباد و توسعه پست ۶۳/۲۰ کیلوولت مریوان اشاره کرد و ضمنا پروژه های پست ۲۳۰ کیلوولت کامیاران و سیم کشی دو مدار خط ۶۳ کیلوولت مریوان نیز در این سفر کلنگ زنی می شود.

هیوا لهونیان افزود: پروژه یادمان شهدای عملیات والفجر چهار هم که توسط شرکت توزیع نیروی برق استان کردستان و شرکت توانیر از سال گذشته احداث شده است، با حضور وزیر نیرو به بهره برداری می رسد.

وی اظهار داشت: در حوزه آب هم پروژه های بهره برداری از سد عباس آباد بانه و آبرسانی شهر بانه از سد عباس آباد با اعتبار بالغ بر یک هزار و ۲۲۹ میلیارد ریال به بهره برداری می رسد.

رئیس شورای هماهنگی مدیران وزارت نیرو در کردستان با اشاره به آبرسانی به مجتمع آرندان بیان کرد: این پروژه مربوط به شرکت آب و فاضلاب روستایی است و با اعتباری بالغ بر هفتاد میلیارد و ۴۴۹ میلیون ریال به بهره برداری می رسد.