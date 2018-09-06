فرهاد مجیدی کدام بازیکن استقلال را تهدید کرد؟

به گزارش خبرنگار مهر، فرهاد مجیدی کاپیتان سابق تیم استقلال که از جمله محبوب ترین بازیکنان تاریخ این باشگاه است و هر از گاهی زمزمه‌هایی مبنی بر حضورش در کادر مدیریتی و یا کادر فنی این تیم به گوش می‌رسد، شب گذشته با صدور یک پیام به برخی نکات اشاره کرد.

مجیدی در این پیام با لحنی تند از عوامل رسانه‌ای فردی صحبت می‌کند که در رسانه‌ای خاص صحبت از حضور او به همراه کاناوارو در استقلال کرده و آنها را متهم به حاشیه سازی در این مورد می‌کند و می‌گوید درست در روزی که امیر حسین فتحی شایعه حضورش در استقلال را تکذیب کرده و شفر هم در ایران نیست، این خبر با شیطنت خاصی منتشر می شود.

کاپیتان سابق آبی پوشان اما خطابش با لحن تند تری نسبت به یکی از بازیکنان قدیمی این تیم است. مجیدی از ذکر نام این بازیکن خوددری می‌کند اما کدهایی می‌دهد که تا حدودی قابل شناسایی باشد؛ «بازیکنی که داخل زمین از کورس‌های سرعتی جا می ماند اما بیرون از زمین در انجام دسیسه سرعت خاصی دارد... بازیکنی که باعث جدایی دو بازیکن کلیدی و مهم از این تیم شده و سفارش جذب یک بازیکن مصدوم به جای این بازیکنان کلیدی را می دهد».

مجیدی در بخش بعدی پیامش رسما تهدید به افشاگری علیه جریانات حاشیه ساز داخل تیم استقلال به خصوص بازیکن مورد نظرش کرده و می‌گوید: «اگر این شیطینتها ادامه یابد دفعه بعد با جزییات بیشتری در باره آن صحبت می‌کنم.»

کاپیتان پیشین استقلال در این پیام تاکید می‌کند؛ «وحشت این افراد از بازگشت فردی مثل من بابت برچیده شدن بساط و رفتارهای موذیانه و منفعت طلبانه شان است.»

وی در بخش پایانی با هوادارن استقلال صحبت کرده و به تکرار یک وعده قدیمی بسنده می‌کند. مجیدی می‌گوید؛ «سرانجام روزی به استقلال باز خواهم گشت و به کمک هواداران تیمی ایده آل خواهیم ساخت. اما در حال حاضر تیم به آرامش نیاز دارد.»