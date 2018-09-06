حضوربانوان درجشنواره تئاترخیابانی امنیت مریوان را به نمایش گذاشت

به گزارش خبرنگارمهر، رویدادها و برنامه های فرهنگی وهنری مختلفی در طول سال در استان های مختلف کشورمان برگزار می شود که یکی از حائز اهمیت ترین آنها جشنواره بین المللی تئاتر خیابانی مریوان در شهر مرزی که در سنوات گذشته نام آن تداعی کننده جنگ، ناآرامی ترس و دلهره بوده، است.

۱۰ الی ۱۴ شهریورماه امسال سیزدهمین دوره جشنواره بین المللی تئاتر خیابانی مریوان با حضور ۳۹ گروه نمایشی از اقصی نقاط ایران و ۵ کشورخارجی برگزار شد و نکته جالب توجه افزایش حضور بانوان در نقش کارگردان در این دوره از جشنواره نسبت به دوره های گذشته بود.

در دوره های نخست این جشنواره بیشتر کارگردانان نمایش های شرکت کننده و راه یافته به جشنواره را مردان تشکیل داده بودند وبه مرور هر سال شاهد حضور بانوان هم بودیم و امسال این حضور بسیار پررنگ تر از سنوات گذشته بود به گونه ای که ۱۰ کارگردان زن امسال در مریوان نمایش های خود را به اجرا درآورند و بخوبی توانستند توانایی و استعدادشان را نشان دهند.

زمانی که بانوان علی رغم تمامی مسئولیت های سنگینی که در خانه برعهده دارند وارد اجتماع شده و در حوزه هایی مشغول به کار می شوند و به فعالیت اجتماعی می پردازند این روند به گفته کارشناسان حکایت از وجود ثبات اجتماعی در آن جامعه است.

اجرای تئاتر در هرجامعه ای ثبات و آرامش موجود در آن را نشان می دهد

محمود رضا رحیمی، نویسنده، کارگردان، بازیگر و یکی از داوران سیزدهمین دوره جشنواره تئاتر خیابانی مریوان هم در ارتباط با افزایش حضور بانوان در این جشنواره به خبرنگارمهر گفت: یکی از یونیک ترین و منحصر بفردترین مفهمومی که در تئاتر وجود دارد این است که دراین هنر ما با انسان طرف هستیم و سراغ جنسیت ها نمی رویم.

وی با اشاره به اینکه در طول ۱۵۰ سال اخیر که یک سری جنبش های زنانه در هنرها ایجاد شده در تئاتر این اتفاق نیافتاده است، عنوان کرد: در تئاتر مرد و زن داریم به عنوان یک انسان، درجاهایی که زنان مشغول به فعالیت و کار می شوند بدین معناست که در آنجا ثبات اجتماعی بیشتری وجود دارد.

وی ادامه داد: اساسا حضور تئاتر در هر خطه ای نشان دهنده آرامش و ثبات در آن اجتماع است لذا هم برگزاری تئاتر در مریوان و هم حضور بانوان در این رویداد بیانگر آرامش و ثبات در این شهر مرزی است.

رحیمی با اشاره به اینکه تئاتر نقد است، افزود: وقتی ما وارد حیطه تئاتر می شویم در واقع دلیل آن این است که حالا که جامعه آرامی داریم چگونه زندگی کنیم که جذاب تر و اشتباهاتمان در آن کمتر باشد و تصمیمات بهتری بگیریم.

وی با بیان اینکه بشر زمانی وارد تئاتر می شود که به نیازهای فلسفی خود فکر می کند، اظهارداشت: تئاتر عبارت است از بازگویی نیازهای پایه و اساسی انسانی و مردها و زنان در این نیازها تفاوت چندانی باهم ندارند لذا حضور بانوان در این حوزه بیانگر آرامش و ثبات بیشتر در اجتماع است.

مریوان در زنان امنیت خاطر ایجاد کرده که دراین جشنواره شرکت می کنند

غنچه شکوهیان یکی از بانوان مازندرانی که در چندین دوره جشنواره بین المللی تئاتر خیابانی مریوان حضور داشته است و امسال هم به عنوان کارگردان نمایش بیگانگان در این جشنواره شرکت کرده بود، در گفت و گو با خبرنگار مهر گفت: در استان مازندران تعداد بانوانی که در نقش کارگردان فعالیت می کنند افزایش پیدا کرده و این جزو اتفاقات خوبی است که در جامعه ما در حال رقم خوردن و شکل گیری است.

وی عنوان کرد: واقعیت این است اگر پیش ازبرگزاری جشنواره تئاترخیابانی در مریوان اسم این شهر را می شنیدیم به دلیل مرزی بودن آن بیشتر احساس ترس و دلهره می کردیم.

وی اظهارداشت: امروز مریوان با این جشنواره و دیگر برنامه های هنری در آن بخوبی تعریف شده است به گونه ای که نگین تئاتر کشور شده و همه با خیال راحت و مطمئن به این شهر سفر می کنند.

شکوهیان که در این دوره از جشنواره کارگردانی نمایشی با عنوان بیگانگی را برعهده داشت، افزود: بی شک مریوان امنیت و آرامش خاطر را به ما بانوان عطا کرده که هر سال در این جشنواره شرکت می کنیم و در پایان هر دوره چشم انتظار آغاز دوره آینده آن هستیم.

نگار مجدد یکی از بازیگران شرکت کننده در سیزدهمین دوره جشنواره تئاتر خیابانی مریوان هم به خبرنگار مهر گفت: امسال برای دومین دوره است که در این جشنواره به عنوان بازیگر شرکت می کنم.

این دختر ۱۶ ساله اهل شهر آمل در استان مازندران یکی از هدف های زندگی خود را ادامه تحصیل در رشته تئاتر خواند و بیان کرد: ۶ سال است فعالیت در این حوزه را شروع کردم و چهار سال هم است در جشنواره های مختلف تئاتر شرکت می کنم.

وی بیان کرد: تئاتر خیابانی و به ویژه جشنواره تئاتر خیابانی در مریوان احساس خوبی در ما ایجاد کرده به گونه ای که هر سال همه ما امید حضور در آن را داریم.